Петербург вошел в тройку популярных городов для летних путешествий с детьми. Об этом говорится в исследовании агентства ТурСтат. Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Топ-10 городов России популярных для поездок с детьми летом: Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Ярославль, Владимир, Калининград, Псков и Кострома. По данным ТурСтат, в Петербург поездки с детьми бронируют в среднем на неделю и тратят на проживание 3,2 тыс. рублей в сутки.

В первую десятку российских курортов, популярных для летнего отдыха с детьми, входят Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик, Алушта, Ейск, Евпатория, Новороссийск, Севастополь и Зеленоградск. На летний отдых с детьми на российские курорты отправятся в среднем на две недели и потратят на проживание 3,5 тыс. рублей в сутки.

В топ-10 зарубежных стран по популярности отдыха с детьми летом 2017 года входят Турция, Греция, Кипр, Болгария, Испания, Италия, Черногория, Хорватия, Грузия и Чехия. На зарубежные курорты летом с детьми отправятся в среднем на 12 дней и потратят на проживание 5,3 тыс. рублей в сутки.