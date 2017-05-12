Компания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Петербурга в Берлин. Полеты выполняются на Airbus A319 трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Самолеты будут прилетать из города на Неве в аэропорт Тегель. Столица Германии стала первым зарубежным направлением российского авиаперевозчика. Перелеты из Петербурга в Берлин - аэропорт Шенефельд - также выполняет авиакомпания "Россия".

Ранее стало известно, что европейский лоукостер Wizz Air с 27 августа 2017 года запускает рейсы из Пулково. Первым бюджетным направлением станут прямые рейсы в Будапешт, билеты на рейсы по цене от 29.99 евро уже в продаже.