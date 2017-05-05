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Европейский лоукостер Wizz Air запускает рейсы из Пулково

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© Фото: Instagram / @kf_planespotting

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Первым бюджетным направлением станут прямые рейсы в Будапешт.

Европейский лоукостер Wizz Air с 27 августа 2017 года запускает рейсы из Пулково. Первым бюджетным направлением станут прямые рейсы в Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

«Приход авиакомпании Wizz Air в Пулково - долгожданное событие и для аэропорта, и для Петербурга. Это первый полноценный зарубежный лоукост-перевозчик, который будет выполнять полеты из Пулково. Один из красивейших городов Европы Будапешт входит в число стратегических и высоко востребованных направлений, с которыми у Северной столицы пока нет прямого регулярного авиасообщения», - заявил Евгений Ильин, коммерческий директор ВВСС.

Перелеты из Петербурга в столицу Венгрии будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах A320. С 27 августа до 25 октября - по средам и воскресеньям, с 31 октября - по вторникам и субботам. Билеты на рейсы по цене от 29.99 евро уже в продаже на сайте Wizz Air.

«Открытие маршрута Петербург - Будапешт является знаковым событием для компании Wizz Air. Маршрут обеспечивает Петербургу удобное лоукост-сообщение с Европейским союзом, предлагая в общей сложности 63 маршрута из Будапешта, которые представляют более четырех млн пассажирских мест в 2017-ом году. Авиасообщение будет стимулировать туризм и бизнес отношения между двумя странами, а также откроет легкий и недорогой способ посетить культурную столицу России для иностранных гостей», - отметила Тамара Валуа, директор по коммуникациям Wizz Air.

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