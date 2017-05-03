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Самозанятым россиянам хотят запретить выезд за рубеж

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Таким образом им напомнят об их обязательствах платить налоги.

Самозанятым россиянам хотят запретить выезд за рубеж. Таким образом им напомнят об их обязательствах платить налоги. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства", - заявил он.

В Совете Федерации работают над вопросом правового решения о взаимоотношениях государства с гражданами, работающими на себя и не платящими налоги Минтруд насчитывает в России таких "самозанятых" примерно 12 млн человек, а Росстат считает, что их число достигает 25 млн.

По словам Рязанского, на данный момент законы предписывают, что за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд ОМС перечисляют региональные бюджеты. Однако помимо них в законодательстве написано "и иные категории граждан", под это определение подходят трудоспособные люди, которые официально нигде не работают, а платить за них надо.

По мнению экспертов, идея Рязанского не будет воплощена, так как запрет не учитывает специфики отечественного рынка труда. Такое мнение высказал "Росбалту" первый зампредседателя комиссии по социальной политике и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

"У нас существуют регионы с поголовной безработицей. Например, курортные районы Кавказа или тот же Крым. Там просто нет никакой работы. Местные жители работают в течение трех летних месяцев. Они выживают, как могут. Они самозанятые. Я думаю, что ограничить права этих людей на выезд нереально. Это сомнительная инициатива. Государству надо обеспечить всех желающих не просто оплачиваемой, а достойной работой, а не ограничивать людей в правах", - отметил Федоров.

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