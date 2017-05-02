Петербург возглавил рейтинг городов для круизного туризма в России. К такому выводу пришло аналитическое агентство ТурСтат по итогам анализа спроса и предложений.

В топ-10 городов, популярных для круизного туризма в России, также вошли Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск.

По данным ТурСтат, речной круизный туризм в России вырастет на 20% до 600 тыс. человек в 2017 году. Въездной круизный туризм в России превысит 600 тыс. иностранных туристов в 2017 году, а выездной морской круизный туризм в России оценивается в 50 тыс. в год.

Речные и морские круизы в России интересуют более 100 тыс. человек в месяц. Самые популярные речные круизы в России - по маршруту Петербург-Москва и круизы из Северной столицы на остров Кижи, на Валаам и Соловки.

Самые популярные морские круизы - из Петербурга по столичным городам стран Северной Европы и Балтии, круизы по Средиземному морю и круизы по Карибскому морю. В 2017 году город на Неве примет более полумиллиона иностранных круизных туристов из Германии, США, Великобоитании, Испании, Италии, Китая и других стран.