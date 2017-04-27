Египет с 1 июня перейдет на электронные визы для туристов. Теперь подать заявление на визу, оплатить и получить ее можно будет в любой точке мира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Egypt Independent.

Ранее Египет планировал перейти на электронные визы начиная с мая. Также сообщалось о том, что стоимость однократной въездной визы вырастет с 25 до 60 долларов с 1 июля 2017 года, однако позже власти отказались от этой идеи.

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян - 71% - поддерживают запрет на полеты в Египет, введенный в 2015 году. Эта страна не может обеспечить должных мер безопасности, уверено 65% респондентов.

Согласно исследованию, 82% граждан РФ не планируют в ближайшее время поездок в Египет. При этом 90% граждан заявили, что в Египте никогда не были. Данные опроса публикуют "Известия".

В соцопросе ВЦИОМ участвовали 1,2 тыс. человек из разных регионов. На вопросы социологов они отвечали 24 и 25 апреля 2017 года по стационарному и мобильному телефонам.

Минтранс ввел запрет на полеты в Египет для россиян после крушения российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.