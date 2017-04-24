Срок безвизового пребывания россиян в Турции увеличен до 90 дней. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Sabah. "Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней", - заявил министр иностранных дел южной страны Мевлют Чавушоглу.

До решения властей россияне могли находиться в Турции без оформления бумаг в течение 60 дней. При этом общий срок пребывания в стране не должен был превышать 90 дней в течение полугода. Кроме того, в конце марта Чавушоглу рассказал, что Анкара может разрешить российским туристам въезжать в страну без заграничных паспортов.

Россия возобновила регулярные рейсы в Турцию летом 2016 года, с сентября восстановили чартерное авиасообщение. По итогам 2016 года в Турции побывали около 860 тыс. россиян, что в три раза меньше показателей 2015 года.

В первые месяцы 2017 года спрос на бронирование летних туров в Турцию вырос в несколько раз, однако в апреле число бронирований сократилось примерно на 14%, а покупок путевок - на 15%. Это произошло после того, как Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране.