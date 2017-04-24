Петербуржцам придется ждать оформления финской визы почти месяц. При подаче заявления на финский шенген на этой неделе (24-28 апреля) длительность оформления составит 25-28 дней.

При этом Генеральное консульство Финляндии напоминает, что дата выдачи визы - предполагаемая, не гарантирующая выдачу визы именно в этот срок.

На майских праздниках Генконсульство и Визовый центр в Петербурге будут закрыты 1 и 9 числа.