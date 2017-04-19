Петербург стал самым популярным туристическим направлением на майские праздники. К такому выводу пришли эксперты онлайн-площадки для путешествий и краткосрочной аренды жилья Airbnb, проанализировав данные бронирований.

При этом список отечественных направлений, где россияне проведут майские праздники, сократился. В рейтинг также вошла Казань (седьмое место), которая поднялась с прошлого года на два пункта. Москва, занимавшая в 2016 году второе место, и вовсе выбыла из рейтинга.

Россияне возвращаются к традиционным европейским направлениям: на втором месте расположилась Прага, а на третьем - Тбилиси. Также в топ-10 вошли Рим, Париж, Барселона и Минск. В этом году в списке появились два новичка: Будапешт и Амстердам.