Названы самые безопасные страны для туристов

Специалисты Всемирного экономического форума опубликовали рейтинг самых безопасных стран для туристов. Список, состоящий их 136 государств, возглавила Финляндия, которая в прошлом году также заняла первое место.

На втором месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, на третьем - Исландия, на четвертом - Оман, на пятом - Гонконг. Россия занимает в рейтинге 109 место.

Самыми небезопасными странами в мире эксперты признали Колумбию (136), Йемен (135) и Сальвадор (134). В топ-10 самых опасных стран мира также вошла Украина.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью и терроризмом в государстве, военные конфликты, способность правоохранительных органов защитить граждан и другие параметры.