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Многие петербуржцы проведут майские праздники в Европе

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© Фото: YouTube / Alex Starter

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Отдыхать за границу поедет на 15% больше жителей Северной столицы, чем в прошлом году.

Многие петербуржцы проведут майские праздники за рубежом. К такому выводу пришли специалисты международного туристического метапоиска momondo, сравнив динамику спроса среди самостоятельных путешественников из России на поездки с 29 апреля по 10 мая с аналогичным периодом 2016 года.

«По нашим данным, спрос на путешествия среди петербуржцев вырос на 4%. При этом отдыхать за границу в начале мая поедет на 15% больше жителей Северной столицы, чем в прошлом году. А вот на поездки внутри страны, напротив, интерес снизился на 16%. Соотношение запросов также не в пользу России: только 27% петербуржцев планируют путешествие по просторам РФ, а 73% отправятся за границу», - рассказывает Ирина Рябовол, представитель momondo в России.

При этом Россия остается на первом месте в списке самых запрашиваемых стран на майские праздники, а в топ-10 популярных среди петербуржцев городов для путешествий вошли три российских города: Симферополь, Сочи и Москва.

Большую часть рейтинга в этом году заняли страны Европы: Италия, Испания, Германия, Чехия, Грузия, Франция, Нидерладны. Также в десятку популярных направлений вошли Китай и Кипр. Список самых популярных городов для отдыха на майские праздники возглавила Прага. Следом за ней расположился Рим, также в топ-10 вошли Париж, Барселона, Милан и Амстердам.

«Россияне, в частности петербуржцы, стали «возвращаться» в Европу еще в начале этого года, чему в значительной мере способствовало укрепление курса рубля. С тех пор спрос на эти направления не перестает расти. При этом туристы все равно стараются выбирать бюджетные направления. В Чехии, например, по-прежнему действуют кроны, а не евро, и поэтому путешествие в эту страну не сильно бьет по кошельку», – отметила Ирина Рябовол.

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