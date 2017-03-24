Эксперты сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru выяснили, куда петербуржцы полетят на майские праздники. У жителей Северной столицы особенно популярны перелеты в Москву. На майских праздниках это направление выбрали 23,7% пользователей сервиса. Средняя стоимость билетов туда-обратно – 2 тыс. 300 рублей на человека.

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На втором месте перелет в Тбилиси за 14 тыс. 907 рублей. Грузию на праздники выбрали 14,7% петербуржцев. Тройку лидеров замыкает бронирование Петербург-Минск с цифрой 11,8%. Слетать на праздники в Беларусь стоило в среднем 6 тыс. 361 рублей.

Чуть ниже в рейтинге перелеты в Симферополь (10,1%) и Прагу (9,6%). Средняя цена билетов на эти направления 9 тыс. 519 и 11 тыс. 995 рублей соответственно. Далее следуют маршруты в Самару (6,3%) за 4 тыс. 658 рублей на человека и Краснодар (6,2%) за 9 тыс. 191 рублей.

На нижних строчках рейтинга перелеты в Амстердам (5,9%) и Рим (5,8%). Праздничные билеты в Нидерланды обошлись в среднем в 12 тыс. 187 рублей. Римские каникулы стоили петербуржцам в среднем 15 тыс. 638 рублей. Замыкает десятку популярных майских направлений перелет в Минеральные воды. Средняя стоимость билетов на российский курорт составила 8 тыс. 823 рубля.