Петербург вошел в тройку популярных городов для отдыха на 8 марта

Петербург вошел в тройку популярных у туристов городов для отдыха на 8 марта. Рейтинг составлен сервисом RoomGuru.ru по данным броней отелей и апартаментов для проживания вдвоем с 7 на 9 марта 2017 года.

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Северная столица заняла вторую строчку рейтинга, на первом месте оказалась Москва, а бронзу забрала Казань. В топ-10 также вошли Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Екатеринбург, Псков и Вологда.

По данным сервиса, в Петербурге туристы за проживание заплатят в среднем три тыс. рублей в сутки, а в Москве - 3,3 тыс. рублей. Дешевле всего проживание обойдется в Нижнем Новгороде (в среднем, 2,6 тыс. рублей в сутки), а дороже всего - в Сочи (3,5 тыс. рублей).

Первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий вдвоем на 8 марта, составляют Минск, Рига, Таллин, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена.

Сегодня, 6 марта, заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал, что 8 марта в Петербурге будет снежно.