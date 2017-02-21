Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Пулково в Стамбул и Анталью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

«В летнем расписании появятся два новых направления: «Петербург - Стамбул» и «Петербург - Анталья». Выполнение регулярных полетов в Стамбул начнется с 27 марта 2017 года, полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на комфортабельном лайнере А-319», - рассказал он.

В Анталью «Россия» начнет летать с 27 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям также на А-319. В компании отметили, что предварительные данные о бронировании билетов на эти рейсы показывают высокий интерес со стороны туристов и бизнесменов.