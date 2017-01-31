Визы в ОАЭ для россиян с 1 февраля станут бесплатными

Российские туристы с 1 февраля будут получать визу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) бесплатно. Их будут выдавать прямо по прилету, никакого оформления документов заранее не понадобится. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом, как отмечается в сообщении, в консульстве не знают, как будет выглядеть процедура оформления визы, так как пока не получили соответствующей директивы.

Днем ранее, 30 января, стало известно, что шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид аль Мактум одобрил постановление кабинета министров, освобождающее россиян от необходимости получать визы в ОАЭ заранее.

В соответствии с подписанным указом граждане Российской Федерации смогут получать визы на 30 дней во всех пунктах въезда в ОАЭ. Визу можно будет однократно продлить еще на 30 дней.

Сейчас туристы из России для поездки в Дубай должны получать визу стоимостью от 70 долларов (при самостоятельном оформлении) до 85 долларов (при оформлении через туркомпании).

Она оформляется туроператорами в течение недели и выдается в виде электронного документа для распечатки и предъявления в аэропорту. При этом для детей, вписанных в паспорт родителей, виза бесплатна.