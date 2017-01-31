  • 31 Январь 2017
USD 01.02.2017 60.0851 -0.0767
USD ММВБ 15:17 60.09300  
EUR 01.02.2017 64.2850 -0.1483
EUR ММВБ 15:17 64.3120  
Нефть($) 31.01.2017 55.34 0.09
Нефть(p) 31.01.2017 3325.11 +1.17

Визы в ОАЭ для россиян с 1 февраля станут бесплатными

Автор:


© Фото: votpusk.ru

Темы дня

Их будут выдавать прямо по прилету, никакого оформления документов заранее не понадобится.

Российские туристы с 1 февраля будут получать визу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) бесплатно. Их будут выдавать прямо по прилету, никакого оформления документов заранее не понадобится. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом, как отмечается в сообщении, в консульстве не знают, как будет выглядеть процедура оформления визы, так как пока не получили соответствующей директивы.

Днем ранее, 30 января, стало известно, что шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид аль Мактум одобрил постановление кабинета министров, освобождающее россиян от необходимости получать визы в ОАЭ заранее.

В соответствии с подписанным указом граждане Российской Федерации смогут получать визы на 30 дней во всех пунктах въезда в ОАЭ. Визу можно будет однократно продлить еще на 30 дней.

Сейчас туристы из России для поездки в Дубай должны получать визу стоимостью от 70 долларов (при самостоятельном оформлении) до 85 долларов (при оформлении через туркомпании).

Она оформляется туроператорами в течение недели и выдается в виде электронного документа для распечатки и предъявления в аэропорту. При этом для детей, вписанных в паспорт родителей, виза бесплатна.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm