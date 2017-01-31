Известия: Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в феврале

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится уже в феврале. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный российский дипломатический источник.

Контрольные проверки Росавиации пройдут в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады 8 и 9 февраля. После этого будет объявлено о решении восстановить чартерные и регулярные рейсы в южную страну.

«Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата - 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной», - отметил источник издания.

Как ожидается, будут восстановлены чартерные и регулярные рейсы в три города Египта - Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. «На данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения между странами», - добавил источник.

Министерство транспорта РФ должен выступить с официальным заявлением сразу после проверки. По данным «Известий», египетская сторона провела всю необходимую работу. Более того, в трех крупнейших аэропортах страны уже готовы к приему граждан РФ - для них выделены отдельные терминалы.

Ранее Минтранс РФ направил в правительство предложение по возобновлению регулярного авиасообщения между Москвой и Египтом, однако речь шли лишь о Каире, а не о чартерных рейсах на популярные египетский курорты.

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате крушения погибли все 224 человека. Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом, расследование до сих пор продолжается.