Россиян освободят от необходимости заранее получать визу в ОАЭ

Россиян освободят от необходимости заранее получать визу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на информационное агентство WAM.

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум одобрил постановление правительства о предоставлении гражданам России въездных виз на пограничных пунктах.

Согласно документу, граждане РФ смогут получить визу на 30 дней с возможностью однократного продления на такой же срок.

Решение направлено на укрепление стратегического сотрудничества двух стран. Предполагается, что оно создаст новые возможности для экономического сотрудничества и укрепит конкурентоспособность ОАЭ как туристического центра.

Агентство также отмечает, что ОАЭ - наиболее важный деловой партнер Москвы среди государств Персидского залива. За последние два года страну посетили 600 тыс. российских туристов, еженедельно между странами совершается 56 авиарейсов. При этом с вступлением в силу решения о визах их число, как ожидается, вырастет.

В настоящее время граждане России, стран СНГ и некоторых других должны получать визу в ОАЭ заранее. Виза электронная - во время прохождения паспортного контроля в аэропорту турист должен предъявлять ее копию вместе с паспортом. Россияне сейчас могут получить визы по прилете в Египте, Тунисе, на Шри-Ланке.