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США усложнили выдачу виз россиянам после нового указа Трампа

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© Фото: Chris Keane / Reuters

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Новые правила касаются лишь повторного получения американской визы.

США изменили правила выдачи повторных виз гражданам РФ после указа президента Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По новым правилам, чтобы получить без собеседования деловую, туристическую, транзитную или журналистскую визу (типы B1/B2, C1/D и I), необходимо подать документы не позднее 11 месяцев после окончания предыдущей визы. Ранее этот срок составлял 47 месяцев.

Как пояснили каналу «Дождь» в посольстве США, изменения связаны с приостановкой по указу Трампа программы Visa Interview Waiver, по которой неиммигрантские визы можно получать повторно без собеседования.

Это создаст дополнительные неудобства для туристов и бизнес-путешественников, а также может негативно сказаться как на иностранном турпотоке в США, так и на работе диппредставительств страны, которым придется назначать и проводить значительно больше собеседований.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал скандальный указ об ужесточении правил въезда в страну. Указ, в частности, временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, а также заморозил прием беженцев.

Визовое соглашение между США и РФ, которое вступило в силу в сентябре 2012 года, упростило оформление туристических и бизнес-виз для россиян. Благодаря документу была расширена практика выдачи гражданам РФ трехлетних многократных виз с возможностью получения повторной визы без собеседования.

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