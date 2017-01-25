Полтавченко попросил Путина о безвизовом въезде в Петербург для авиапассажиров

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести безвизовый въезд для туристических групп, прибывающих в Северную столицу через Пулково. Об этом рассказал глава комитета по туризму Андрей Мушкарев на общественном совете комитета по туризму.

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По его словам, сейчас инициатива находится на рассмотрении секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы МИД Сергея Лаврова. "Решение должно быть в ближайшие дни", - цитирует его "Фонтанка.ру".

Облегчение визового режима позволит не только нарастить въездной туристический поток, но активнее развивать конгрессный и деловой туризм, считают в Смольном.

В данный момент формат безвизового пребывания в течение 72 часов действует для пассажиров морских и круизных судов. В правительстве Петербурга надеются, что с помощью таких мер Северная столица может стать самым посещаемом городом в России.

В компании "Воздушные ворота Северной столицы" уверены: упрощенный визовый режим, помноженный на растущую туристическую популярность города, сможет дать петербургскому рынку авиаперевозок и смежных отраслей мощный ресурс для развития.

"Возрастет оборот туристического рынка Петербурга. Благодаря этому появятся дополнительные рабочие места и увеличится объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», - прогнозируют в ВВСС. Управляющие аэропортом подсчитали, что упрощение визового режима позволит увеличить пассажиропоток аэропорта Пулково на 1 млн человек в год. «Это послужит стимулом для авиакомпаний для принятия решения об открытии полетов в Петербург, развитии маршрутной сети из Пулково", - сообщили "Санкт-Петербург.ру" в компании.

Георгий Полтавечнко обращается с подобной инициативой для авиапутешественников к федеральным властям уже не в первый раз, однако она неединожды отклонялась. Федеральные власти считают это невозможным из-за высокого уровеня террористической угрозы. Для круизных туристов сделали исключение лишь потому, что за передвижениями морских гостей легче проследить.

В ожидании положительного решения в октябре 2016 года ООО "Воздушные ворота Северной столицы" и АО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад" подписали соглашение о сотрудничестве. Две гавани решили действовать сообща, чтобы дать оптимальные "сложносоставные" маршруты, когда турист, например, прилетает на самолете, проводит несколько дней в Петербурге, а потом отправляется в круиз по морю.