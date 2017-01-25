  • 25 Январь 2017
USD 26.01.2017 59.1489 -0.0679
USD ММВБ 15:17 59.16540  
EUR 26.01.2017 63.4254 -0.1971
EUR ММВБ 15:17 63.4560  
Нефть($) 25.01.2017 54.94 0.67
Нефть(p) 25.01.2017 3249.64 +35.94

Полтавченко попросил Путина о безвизовом въезде в Петербург для авиапассажиров

Автор:


© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

Темы дня

Инициатива находится на рассмотрении секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы МИД Сергея Лаврова.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести безвизовый въезд для туристических групп, прибывающих в Северную столицу через Пулково. Об этом рассказал глава комитета по туризму Андрей Мушкарев на общественном совете комитета по туризму.

Читайте также:

Самолеты vs пароходы: две гавани в ожидании туристов

По его словам, сейчас инициатива находится на рассмотрении секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы МИД Сергея Лаврова. "Решение должно быть в ближайшие дни", - цитирует его "Фонтанка.ру".

Облегчение визового режима позволит не только нарастить въездной туристический поток, но активнее развивать конгрессный и деловой туризм, считают в Смольном.

В данный момент формат безвизового пребывания в течение 72 часов действует для пассажиров морских и круизных судов. В правительстве Петербурга надеются, что с помощью таких мер Северная столица может стать самым посещаемом городом в России.

В компании "Воздушные ворота Северной столицы" уверены: упрощенный визовый режим, помноженный на растущую туристическую популярность города, сможет дать петербургскому рынку авиаперевозок и смежных отраслей мощный ресурс для развития.

"Возрастет оборот туристического рынка Петербурга. Благодаря этому появятся дополнительные рабочие места и увеличится объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», - прогнозируют в ВВСС. Управляющие аэропортом подсчитали, что упрощение визового режима позволит увеличить пассажиропоток аэропорта Пулково на 1 млн человек в год. «Это послужит стимулом для авиакомпаний для принятия решения об открытии полетов в Петербург, развитии маршрутной сети из Пулково", - сообщили "Санкт-Петербург.ру" в компании.

Георгий Полтавечнко обращается с подобной инициативой для авиапутешественников к федеральным властям уже не в первый раз, однако она неединожды отклонялась. Федеральные власти считают это невозможным из-за высокого уровеня террористической угрозы. Для круизных туристов сделали исключение лишь потому, что за передвижениями морских гостей легче проследить.

В ожидании положительного решения в октябре 2016 года ООО "Воздушные ворота Северной столицы" и АО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад" подписали соглашение о сотрудничестве. Две гавани решили действовать сообща, чтобы дать оптимальные "сложносоставные" маршруты, когда турист, например, прилетает на самолете, проводит несколько дней в Петербурге, а потом отправляется в круиз по морю.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    День студента в Петербурге - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Зимний бал, фестиваль электронной музыки, прогулка по Тропическому маршруту и научное шоу - "Санкт-Петербург.ру" собрал главные события грядущего Дня студента.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm