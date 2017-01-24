Россиянам разрешили ездить в Армению по внутренним паспортам

Россия и Армения договорились о том, чтобы граждане обеих стран могли совершать взаимные поездки по внутренним паспортам. Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев сделал такое заявление по итогам переговоров в Москве со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном. По словам российского премьера, стороны подписали соответствующее соглашение.

«Очень важным является гуманитарный аспект сотрудничества двух стран, расширение прямых контактов между нашими людьми», - цитирует Медведева ТАСС. Он добавил, что поездки по общегражданским паспортам будут способствовать этому.

Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян говорил, что путешествия в таком режиме станут доступными для граждан двух государств летом 2017 года, после завершения всех необходимых формальностей.

Помимо соглашения представители двух стран подписали сегодня, 24 января, несколько двусторонних документов о сотрудничестве на уровне министерств.

Сейчас между Россией и Арменией действует безвизовый режим. Россияне могут находиться в стране не более 180 дней в течение одного года. Каждый год Армению посещают больше миллиона российских туристов.