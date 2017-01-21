Минтранс РФ готов открыть регулярные рейсы в Египет

Минтранс РФ направил в правительство предложение по возобновлению регулярного авиасообщения между Москвой и Египтом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максима Соколова.

По его словам, открытие рейсов в Каир - «вопрос ближайшего будущего». При этом министр отметил, что о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта - в Хургаду и Шамр-эш-Шейх - речи пока не идет.

В начале октября 2016 года Максим Соколов рассказывал, что Каир делает многое для устранения всех замечаний, и возобновить чартерное авиасообщение могут в 2017 году.

В конце декабря 2016 года Соколов заявил, что "январь 2017 года - это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром".

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате крушения погибли все 224 человека.