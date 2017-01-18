В Петербурге разработали «красный» туристический маршрут по местам Октябрьской революции. Об этом сообщает комитет по туризму.

Читайте также:

Топ-10 событий 2017 года, которые нельзя пропустить

Маршрут длиной в 10 км начинается от крейсера «Аврора» и заканчивается Смольным институтом благородных девиц, где 25 октября 1917 года проходил II Всероссийский съезд Советов. На нем было сформировано первое советское правительство во главе с Владимиром Лениным.

В Смольном готовятся к наплыву туристов из Китая и Пекина, специально для них с конца 2016 работает специальный офис Visit Petersburg, а также аккредитовано свыше двухсот гидов-переводчиков на китайский язык.

Кроме 100 годовщины Октябрьской революции, туристов может стать больше благодаря упрощенному визовому режиму с Китаем - с 2017 года групповой для граждан этой страны считается виза на три человека.

Повышенный поток туристов в город прогнозируют не только в Смольном, но и эксперты британского издания The Guardian. Они включили Петербурга в список городов, обязательных для посещения в 2017 году.