Петербург вошел в тройку популярных у иностранцев направлений на Новый год, заняв второе место. Рейтинг составлен сервисом RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания в дни новогодних праздников.

Кроме города на Неве, в топ-15 также вошли Москва, Владивосток, Казань, Иркутск, Петрозаводск, Екатеринбург, Хабаровск, Ярославль, Псков, Краснодар, Тула, Тюмень, Выборг и Комсомольск-на-Амуре.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Северной столицы в среднем на три ночи и платили за проживание 3,9 тыс. рублей в сутки. Для сравнения, в Москве - на три ночи (4,3 тыс. рублей), а во Владивостоке - на 2,5 ночи (3,4 тыс. рублей).

В первую пятерку курортных городов, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники, вошли Сочи, Геленджик, Ялта, Пятигорск и Кисловодск. В Сочи бронировали отдых в среднем на четыре ночи и платили за проживание в среднем 5,2 тыс. рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, число иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.