Петербург стал самым популярным у туристов городом в Рождество

Петербург стал самым популярным у туристов городом России в Рождество. Рейтинг составлен сервисом RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 6 на 7 января 2017 года.

Кроме Северной столицы, в рейтинг также вошли Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Вологда, Екатеринбург, Калининград, Псков и Иркутск.

Среди первых десяти популярных направлений в Рождество, больше всего туристы потратили на проживание в отелях Сочи - в среднем, 4,9 тыс. рублей в сутки, а меньше всего - в отелях Пскова (3,1 тыс. рублей).

Суздаль (Владимирская область), Великий Устюг (Вологодская область), Звенигород (Московская область), Плес (Ивановская область) и Сортавала (Карелия) вошли в топ-5 малых городов России, популярных для отдыха на праздник Рождества в 2017 году.



По данным агентства ТурСтат, число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.