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Минтранс: Полеты в Египет могут возобновиться в январе 2017 года

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© Фото: dt.by

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Египет согласен обезопасить свои аэропорты по предложенному Россией проекту.

Министр транспорта России Максим Соколов считает январь 2017 года весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Об этом сообщает ТАСС.

"Январь 2017 года - это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром", - отметил Соколов. По его словам, решение по возобновлению полетов в Египет будет приниматься руководством страны на основе заключений экспертов.

"Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме", - заметил министр транспорта.

В то же время министр добавил, что Минтранс получил в рабочем порядке согласие от Египта по предложенному Россией проекту соглашения по безопасности в аэропортах.

"Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются", - резюмировал Соколов.

В начале октября 2016 года Максим Соколов рассказывал, что Каир делает многое для устранения всех замечаний, и возобновить чартерное авиасообщение могут в 2017 году.

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате крушения погибли все 224 человека.

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