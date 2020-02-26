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Десять знаменитых городов Европы, куда петербуржцы могут дёшево слетать в летние месяцы

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© Фото: Instagram / @harimaolee

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Самые бюджетные направления рейсов «туда-обратно» с вылетом с 30 мая по 18 августа на несколько дней.

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал самые дешёвые направления с вылетом с 30 мая по 18 августа на несколько дней. В этот раз в подборке только топовые даты и только топовые города. Долго отказывали себе в Венеции? Это ваш шанс! Вылетов из Пулково с адекватными ценами, само собой, нет, но мы рассматриваем ещё несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле.

Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают всё большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

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Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учётом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полёт занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают (особенно на праздники). Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 58 евро. Вылет туда – 20 июля в 14:05, обратно – 24 июля в 18:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

2. Улететь в Вену (Австрия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 62 евро. Вылет туда – 10 июня в 18:50, обратно – 17 июня в 14:40. Покупать: на сайте авиакомпании Laudamotion. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Милан (Италия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 63 евро. Вылет туда – 18 июля в 21:40, обратно – 25 июля в 17:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

4. Улететь в Осло (Норвегия) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 77 евро. Вылет туда – 18 августа в 18:55, обратно – 23 августа в 09:00. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

5. Улететь в Берлин (Германия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 92 евро. Вылет туда – 15 июня в 09:35, обратно – 19 июня в 07:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 94 евро. Вылет туда – 9 июля в 17:00, обратно – 13 июля в 08:35. Покупать: на сайте авиакомпании AirBaltic. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

7. Улететь в Венецию (Италия) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 120 евро. Вылет туда – 30 мая в 07:35, обратно – 3 июня в 18:55. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь в Барселону (Испания) из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 123 евро. Вылет туда – 14 июля в 21:10, обратно – 21 июля в 16:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

9. Улететь в Копенгаген (Дания) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 126 евро. Вылет туда – 7 августа в 11:30, обратно – 14 августа в 12:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

10. Улететь в Ниццу (Франция) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 127 евро. Вылет туда – 18 августа в 08:45, обратно – 22 августа в 18:35. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

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