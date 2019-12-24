  • 24 Декабрь 2019
USD 21.12.2019 62.4071 -0.1212
USD ММВБ 14:23 62.0544  
EUR 21.12.2019 69.3780 -0.2097
EUR ММВБ 14:23 68.6906  
Нефть($) 24.12.2019 66.60 +0.06
Нефть(p) 24.12.2019 4156.31 -4.32

Восемь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать весной всего за пару-тройку тысяч рублей

Автор:


© Фото: Instagram / @dasha_sky

Темы дня

Самые бюджетные направления рейсов «туда-обратно» с вылетом с 1 марта по 1 апреля на несколько дней.

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал самые дешёвые направления с вылетом с 1 марта по 1 апреля на несколько дней. Обратите внимание на супер редкие направления, которые не бывают бюджетными, – Вена, Ницца и Барселона!

Кроме Пулково мы рассматриваем ещё несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают всё большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

Читайте также:

Семь ближайших к Петербургу аэропортов: как до них добраться и куда можно дёшево полететь

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учётом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полёт занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают (особенно на праздники). Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Берлин (Германия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 38 евро. Вылет туда – 9 марта в 15:10, обратно – 16 марта в 11:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

2. Улететь в Вену (Австрия) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 46 евро. Вылет туда – 1 апреля в 11:15, обратно – 8 апреля в 07:20. Покупать: на сайте авиакомпании Laudamotion. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 57 евро. Вылет туда – 1 марта в 20:25, обратно – 5 марта в 17:00. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

4. Улететь в Милан (Италия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 62 евро. Вылет туда – 11 марта в 20:45, обратно – 18 марта в 16:15. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

5. Улететь в Амстердам (Нидерланды) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 88 евро. Вылет туда – 16 марта в 20:20, обратно – 23 марта в 16:05. Покупать: на сайте авиакомпании Transavia. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь на Мальту из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 90 евро. Вылет туда – 12 марта в 13:10, обратно – 19 марта в 07:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

7. Улететь в Ниццу (Франция) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 135 евро. Вылет туда – 22 марта в 07:00, обратно – 26 марта в 11:50. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь в Барселону (Испания) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 143 евро. Вылет туда – 9 марта в 20:40, обратно – 13 марта в 10:50. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.12.19
    Свердловская область признана самой спортивной
    23.12.19
    Samsung Galaxy Fold – смартфон-раскладушка за 56 999 гривен
    22.12.19
    Мозаика для ванной комнаты и её виды
    22.12.19
    Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель
    20.12.19
    Стильные и качественные: топ-5 лучших смартфонов до 40 тыс. рублей
    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram