Деревня Бобыльская: старинные дачи между Петергофом и Ораниенбаумом

От Петра I до отмены крепостного права

Об этом месте известно ещё со времён Петра I. Изначально здесь был маленький домик, который использовали в качестве пересадочный станции на пути к Кронштадту. В 1720-х годах земля принадлежала Алексею Долгорукову, воспитателю великого князя Петра Алексеевича.

После смерти Петра II и воцарения Анны Иоанновны вся семья Долгоруковых была сослана в Сибирь, землю вернули в казну. На тот момент на территории были имение и недостроенный дворец (сейчас он известен как «Собственная дача»).

В 1733 году Анна Иоанновна отдала землю архиепископу Феофану Прокоповичу, который организовал здесь семинарию. Именно благодаря ему появилась деревня Бобыльская. Дело в том, что архиепископ поселил рядом с собой несколько крестьянских семей из своей новгородской вотчины, они были бобылями. В то время бобылями называли конкретное сословие. В него входили крестьяне без земельного участка, они освобождались от налога на землю. Считается, что слово «бобыль» – это адаптированная версия шведского термина boabyle, обозначающего наёмного рабочего.

В 1848 году в деревне жило не более 60 человек. Они занимались огородничеством и рыбной ловлей. Официально земля была приписана к Ораниенбаумскому дворцовому правлению, которым владела Елена Павловна (жена великого князя Михаила Павловича, брата Николая I). В 1861 году было отменено крепостное право, деревня Бобыльская досталась крестьянам. Они заменили общинное пользование наследственным – раздели всё на постоянные участки, которые достались конкретной семье и передавались по наследству.

Начало XX века. Фото: из книги «Леонтий Бенуа и петербургская школа художников-архитекторов» В.Г. Лисовского (2006)

Дачный посёлок, который практически умер

В конце XIX века участки на южном берегу Финского залива стали скупать под дачи. Их владельцами были знаменитые петербургские семьи, например, Бенуа и Кроны. После революции и национализации в красивых домах был размещён санаторий работников просвещения. Название деревни тоже сменили – теперь Бобыльская стала посёлком Просвещение.

Дачи пережили войну и после неё вновь стали санаторием. В 1950-х года на его территории был разбит новый сад, объединивший отдельные сады разных дач. В саду сделали прямые красивые аллеи с цветочными вазами на пьедесталах. Санаторий был закрыт в конце XX века, дачи опустели и стали разрушаться.

К 2019 году от знаменитого дачного посёлка остались лишь пара домов, которые находятся в аварийном состоянии. Сейчас земля принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету. Несмотря на то, что здания являются объектами культурного наследия, за ними никто не ухаживает.

Приезжающие сюда туристы пишут о безумно красивой природе, траве по пояс и разбитых вазах. Перед посёлком висит табличка СПбГУ, что въезд транспорта запрещён. При этом войти на территорию можно без проблем – калитка открытка, замка на ней нет.

Как добраться: деревня Бобыльская находится между Ораниенбаумским шоссе и Финским заливом. От станции метро «Автово» расстояние на машине составляет 25 км, от пересечения ЗСД и КАД – 30 км. Можно отправиться на маршрутке от «Автово» №300 и №401а или автобусе №200. Путь займёт около часа. Вам нужна остановка «посёлок Просвещения». Если хочется прогуляться по посёлку до дач, то можно воспользоваться электричкой с Балтийского вокзала – выходить нужно на станции «Старый Петергоф». До шоссе затем придётся пройти 2 км по Бобыльской дороге.

Начало XX века. Фото: из книги «Леонтий Бенуа и петербургская школа художников-архитекторов» В.Г. Лисовского (2006)

Дача Михаила Николаевича Бенуа

«Летом 1890 года затеяли мы с Сашей Мейснером приобрести место на берегу залива в Бобыльске и построить дачи. У Б.Ф. Небо купили место, попавшее ему во владение после разорившегося рыбака Михайлова. Новый владелец разбил его на участки. Мы приобрели два участка с берегом. Я решил построить дачи одинакового плана, но визави, т. е. сделал планы, снял кальку и перевернул на другую сторону. Этим мы избежали необходимости видеть кухни друг друга», – писал архитектор дачи Леонтий Бенуа.

Всего было три дачи. Первая принадлежала самому Леонтию Бенуа, вторая – его брату Михаилу. Третье здание было построено для предпринимателя Александра Мейснера (он тоже был родственником, мужем сестры архитектора). Два здания сгорели в 1919 году. До наших дней сохранилась лишь дача брата Михаила.

Леонтий Бенуа рассказал сразу о трёх дачах: «Нижний этаж был срублен из круглых чистых бревен, верх обшит в виде фахверка. Крыша гонтовая. Все деревянные детали не крашены, а покрыты олифой, что придало дачам иностранный вид».

И отдельно про дачу Михаила: «Брат Михаил купил себе место рядом, и я ему построил дачу несколько больших размеров с башнею. Стиль взял несколько иной, придерживаясь мотивов фронтонов на английских домах... Всё остальное было отделано в том же духе, что и наши дачи. При въезде у ворот поставили домик с прачечной и баней, которой брат угощал любителей банного режима».

Сейчас дача – практически единственное здание в деревне, у которого есть сторож с собакой, поэтому будьте осторожны.

Адрес: Приморская улица, 8, корпус 4

Год постройки: 1892

Архитектор: Леонтий Бенуа

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дача Людвига Ивановича Крона

Красивое здание с башенкой находится рядом дачей Михаила Бенуа. Но их роднит не только это – автором обоих домов является архитектор Леонтий Бенуа. Если первую дачу он построил для брата, то эту – для купца и промышленника Людвига Крона. Строительство было окончено в 1892 году.

Крон был пивным магнатом и имел несколько домов в Петергофе. К нашему времени от них остались лишь развалины. Например, вторая дача Крона, также построенная по проекту Бенуа, находилась на Собственном проспекте, 15. Она сгорела в 1995 году. Дома 17 и 19 по Собственному проспекту, которые предположительно тоже принадлежали Крону, исчезли в 1970 – 1980 годы.

Судьба у дачи Людвига Крона та же, что и у дачи Михаила Бенуа. Дом был национализирован и передан санаторию, а затем оказался в руках СПбГУ. В 1990-х здание горело, с тех пор им не пользуются. В 2012 году у постройки обрушилась часть фасада. Университет уже несколько лет просит забрать дачу, так как не может выделить достаточно денег на её реставрацию.

«В 2016 году интерес к дачам проявило ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» – учреждение, подведомственное Министерству культуры РФ», – говорится на сайте вуза, но к 2019 году памятник архитектуры продолжает разрушаться.

Адрес: Приморская улица, 8, корпус 2

Год постройки: 1892

Архитектор: Леонтий Бенуа

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Дача Артура Александровича Грубе

Ещё одна сохранившаяся дача предположительно (точные данные утеряны) была построена архитектором Артуром Грубе для самого себя. Считается, что здание было возведено позже других, в начале ХХ века. Дело в том, что Грубе родился в 1874 году, и в момент строительства первых дач в деревне Бобыльская ему было всего 17 лет.

История дачи схожа с предыдущими – революция, санаторий и владения СПбГУ. Единственное отличие – в советское время здание было перестроено, так как здесь был размещён спальный корпус университета. Резные украшения в то же время были зашиты выгонкой.

Сейчас дача заколочена, но она сохранилось значительно лучше, чем, например, дача Крона. Зато здесь успели поработать вандалы – на фасаде можно заметить несколько граффити. Дальнейшая судьба всех трёх дач остаётся неизвестной.

Адрес: Приморская улица, 8, корпус 3

Год постройки: начало XX века

Архитектор: не установлен, но во многих источниках значится Артур Грубе

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov