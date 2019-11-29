  • 30 Ноябрь 2019
USD 27.11.2019 64.0239 +0.2602
USD ММВБ 00:05 64.0711  
EUR 27.11.2019 70.5159 +0.2037
EUR ММВБ 00:05 70.5765  
Нефть($) 29.11.2019 60.68 4.06
Нефть(p) 29.11.2019 3884.97 +274.67

Семь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать на 8 марта за пару-тройку тысяч рублей

Автор:


© Фото: Instagram / @dasha_sky

Темы дня

Самые бюджетные направления рейсов «туда-обратно» с вылетом с 4 по 6 марта на несколько дней.

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал самые дешёвые направления с вылетом с 4 по 6 марта на несколько дней, чтобы ровенько-ровенько успеть на праздник. Кроме Пулково мы рассматриваем ещё несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле.

Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают всё большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

Читайте также:

Семь ближайших к Петербургу аэропортов: как до них добраться и куда можно дёшево полететь

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учётом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полёт занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают (особенно на праздники). Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 28 евро. Вылет туда – 5 марта в 09:40, обратно – 9 марта в 06:20. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

2. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 42 евро. Вылет туда – 5 марта в 21:05, обратно – 11 марта в 17:30. Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Осло (Норвегия) из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 60 евро. Вылет туда – 5 марта в 14:00, обратно – 9 марта в 10:50. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

4. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 63 евро. Вылет туда – 5 марта в 20:55, обратно – 12 марта в 17:00. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

5. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 71 евро. Вылет туда – 5 марта в 21:20, обратно – 12 марта в 16:55. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Краков (Польша) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 73 евро. Вылет туда – 6 марта в 15:30, обратно – 13 марта в 11:50. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

7. Улететь в Милан (Италия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 104 евро. Вылет туда – 4 марта в 20:45, обратно – 11 марта в 16:15. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Особняк Кельха: безумная роскошь и безумная судьба её владельцев

    История дома с фантастическими интерьерами, построенного на деньги сибирских золотых магнатов. И очень запутанная жизнь владельцев: барона, торговавшего в СССР папиросами, и наследницы миллионов, сбежавшей от него в Париж.

    читать далее →

    Топ-7 барбершопов Петербурга: цены и отличия

    Собрали лучшие места города, где мужчины могут подстричься, подровнять бороду и просто угоститься кофе в приятной обстановке. Всё отсортировано по ценнику.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Маленький замок у «Чёрной речки»: история дачи Салтыковой в Петербурге

    Небольшое строение на улице Академика Крылова в своё время было дачей нескольких богатых родов, молочной фермой, школой и больницей. Рассказываем, кто такой «Попо», при чём тут Пушкин, Блок, Шерлок Холмс, цветы и готика.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal
    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров
    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?
    24.10.19
    Травматолог-ортопед: в каких случаях следует обращаться к врачу
    18.10.19
    До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram