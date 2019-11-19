Из Петербурга в Великий Новгород: готовый план путешествия на выходные

Центр Древней Руси

Великий Новгород известен ещё до появления Киевской Руси. На раскопках археологи обнаружили остатки поселений времён неолита и раннего железного века. Официально считается, что город был основан в 859 году, но эта дата вызывает много споров. Позднее в Великий Новгород был призван летописный князь Рюрик, с которого началась первая российская царская династия. В дальнейшем столица Древней Руси была перенесена в захваченный Киев, а на севере остался главный торговый центр страны.

Новгороду повезло, сюда не дошла Золотая Орда. Благодаря этому город сохранил уникальные памятники древнерусской архитектуры домонгольского периода, а также избежал упадка. В Средневековье здесь был центр Новгородской республики, которая затем вошла в состав Великого Московского княжества.

Как добраться

Самым простым способом добраться из Петербурга в Великий Новгород с недавних пор стал поезд «Ласточка». Он ходит с Московского вокзала дважды в день: утром и вечером примерно в семь часов. Стоимость билета в одну сторону 600 рублей. Динамического ценообразования на маршруте нет, поэтому билеты в наличии есть практически всегда, можно совсем заранее их не покупать. В пути поезд находится около трёх часов. В выходные дни можно уехать с Витебского вокзала на обычной электричке за 480 рублей в одну сторону, в вагоне придётся просидеть четыре часа.

Вернуться в Петербург поездом можно той же «Ласточкой», которая каждый день отправляется примерно в шесть часов утром и вечером. В выходные дополнительно ходит электричка до станции Обухово в 17:10, её стоимость 530 рублей.

Есть и прямое автобусное соединение между двумя городами. С автовокзала Петербурга ежедневно ходят автобусы. На путь придётся потратить 3-4 часа, стоимость билета 400-500 рублей в одну сторону.

Можно воспользоваться услугами сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Направление в сторону Великого Новгорода очень популярное, поэтому дефицита машин почти нет. За поездку в одну сторону водители обычно просят 400-500 рублей с человека, время в пути до трёх часов. Если отправиться в путь на личном автомобиле, то расстояние между двумя городами составит порядка 190 км, большая часть из которых проходит по платной скоростной трассе М-11.

Фото: Instagram / @andreyvasiliskov, @spb_vn_msk

Где остановиться

Выбор гостиниц в Великом Новгороде вполне себе неплохой. Можно остановиться в шикарном отеле четыре звезды «Волхов», который находится в самом центре города. Стандартный номер с завтраком здесь обойдётся в 4500 рублей. Роскошная внутренняя отделка отеля отлично подходит его местоположению напротив здания областного правительства.

В центре города достаточно и средних гостиниц, например, Амакс отель «Россия» три звезды. Он находится совсем близко к центру города у реки Волхов. Номер в сутки на двоих здесь стоит от 2000 рублей, в стоимость входит хороший завтрак. Ещё можно немного сэкономить и взять номер в отличном хостеле «Ярослав»: историческое здание, рядом набережная и центр. Цена за номер на двоих – 1500 рублей за ночь. Кровать в общем номере стоит всего 400 рублей.

Если хочется чего-то необычного, тогда советуем остановиться в гостевом доме «Добрыня». Красивые и комфортные номера, некоторые даже оборудованы собственной сауной. Плюс этот мини-отель находится рядом с Кремлёвским парком. Стоимость ночи здесь начинается от 3000 рублей.

Даже если вы остановитесь не в центре Великого Новгорода, то легко сможете добраться в любую его точку. В городе стабильно работает «Яндекс.Такси», поездка на котором обойдётся вам в среднем в 100 рублей. Городской транспорт по цене 27 рублей тоже вполне неплохой.

Фото: Instagram / @ani_kis

Где вкусно поесть

По будням не стоит забывать про бизнес-ланчи: за 150-200 рублей можно очень сытно пообедать в хорошем месте. В целом, в Великом Новгороде достаточно разнообразных кафе с хорошей и качественной едой. Из таких заведений стоит обратить внимание на тратторию «Тепло», где можно вкусно и недорого поесть и утром, и вечером. У заведения, кстати, есть своя доставка.

Ещё стоит заглянуть в гастробар «Наffига козе баян!?». Авторская кухня, всё готовится из фермерских продуктов. Стоимость на уровне среднего петербургского кафе.

Есть среди заведений Великого Новгорода и особенный бар в историческом здании ликёроводочного завода. Называется он соответственно ZAVOD-бар. В заведении подают продукцию этого самого завода, а также блюда традиционной русской кухни. Наливки, настойки, ликёры и многое другое.

Что обязательно нужно увидеть

Самым важным объектом для посещения в Великом Новгороде с X века является Кремль. Эту старинную русскую крепость также называют «Детинец». Весь его ансамбль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В древности непреступная цитадель была окружена рвом с водой. Высокие крепкие стены были надёжной защитой от врагов. От 12 изначальных башен до наших дней сохранилось 9.

Первый деревянный Детинец на этом месте был заложен сыном Ярослава Мудрого – князем Владимиром Ярославовичем. За стенами сохранились три церкви, Софийский собор XI века со звонницей, Владычная палата XV века и многое другое.

О Софийском соборе на территории Кремля стоит упомянуть отдельно. Перед ним проходило знаменитое Новгородское Вече, где решались важнейшие вопросы средневековой республики. Внутри хранятся важные исторические реликвии: паникадило Бориса Годунова, Корсунские врата высотой 2,5 метра и Алексеевский крест. Перед входом в собор можно найти «Фреску над магдебургскими вратами». Ежедневно в 10:00 в соборе проходит Божественная Литургия, а в 18:00 можно попасть на службу.

В XIX веке в Великом Новгороде широко праздновали тысячелетие России. К этому событию в 1862 году по приказу Александра II построили одноимённый памятник. Он находится у кремлёвского двора и представляет собой массивный монумент высотой почти 16 метров, на котором изображены главные персоны и события истории нашей страны – Рюрик, Минин с Пожарским, княгиня Ольга и даже патриарх Никон.

Фото: Instagram / @alenushka_go

Обязательно стоит посетить пешеходный мост через реку Волхов, который ведёт с Софийской на Торговую сторону исторического центра Великого Новгорода. Переправа располагается рядом с Детинцем. Первые пешеходные мосты на месте современного появились ещё в XII веке. Историческая конструкция пережила множество ремонтов, но всё же сохранилась до середины XX века, пока не была взорвана отступавшими фашистскими войсками.

На другом берегу Волхва располагается большой исторический архитектурный комплекс. Ярославово дворище веками было сердцем повседневной жизни торговой стороны Великого Новгорода. Здесь стояли лавки и амбары, у многочисленных пристаней толкались корабли с товарами, заключали сделки купцы с Европы и Азии. Сейчас здесь сохранились красивые старинные здания и храмы.

Центр Великого Новгорода совсем небольшой. Железнодорожный вокзал находится на одной площади с автовокзалом. От него можно пешком дойти до исторического центра за 20 минут. При желании, всё обойти здесь можно за пару часов.

Советуем также заглянуть на красивую Софийскую набережную, где катаются на лошадях и упряжках. Если позволяет время, то смело отправляйтесь изучать остальные районы и пригороды Великого Новгорода. Это не займёт очень много времени, местность хранит в себе немало исторических памятников. Главное – помните, что посещение религиозных мест подразумевает скромный стиль одежды и покрытую голову.

Под охраной ЮНЕСКО

Помимо Новгородского Детинца и Ярославова дворища, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в городе включены Зверин монастырь, Антониев монастырь, церковь Рождества Христова на Красном поле, церковь Спаса на Нередице, остатки церкви Благовещения на Городище, Перынский скит, Юрьев монастырь, церковь Иоанна Милостивого и церковь Благовещения на Мячине, а также церковь Петра и Павла на Синичьей горе. Все эти важнейшие культурные памятники Руси находятся в черте Великого Новгорода и доступны для посещения.

Особо стоит упомянуть Юрьев мужской монастырь, основанный в 1030 году Ярославом Мудрым. Веками он был важнейшим религиозным объектом страны и местом паломничества. Георгиевский собор на его территории долгие годы использовался как усыпальница новгородских правителей, тут же велась княжеская летопись. Величественные постройки монастыря стоят в живописном месте у истоков реки Волхов, совсем недалеко от озера Ильмень.