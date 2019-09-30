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Десять городов Европы, куда петербуржцы могут дёшево слетать на празднование Нового года

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© Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

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Самые бюджетные направления рейсов «туда-обратно» с вылетом с 29 по 31 декабря на несколько дней. Только топовые даты. Для тех, кто любит приключения!

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешёвых направлений с вылетом с 29 по 31 декабря на несколько дней. Цены значительно выше обычных будничных, но даже эти билеты скоро раскупят, уж поверьте.

Кроме Пулково мы рассматриваем ещё несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают всё большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

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Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учётом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полёт занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 43 евро. Вылет туда – 29 декабря в 10:00, обратно – 1 января в 07:00. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

2. Улететь в Осло (Норвегия) из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 77 евро. Вылет туда – 31 декабря в 16:10, обратно – 4 января в 19:05. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 80 евро. Вылет туда – 31 декабря в 09:40, обратно – 7 января в 11:25. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

4. Улететь в Оулу (север Финляндии) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 90 евро. Вылет туда – 30 декабря в 20:05, обратно – 2 января в 19:10. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

5. Улететь в Дюссельдорф (Германия) из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 95 евро. Вылет туда – 30 декабря в 21:35, обратно – 3 января в 17:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Берлин (Германия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 96 евро. Вылет туда – 30 декабря в 15:10, обратно – 3 января в 07:55. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

7. Улететь в Краков (Польша) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 100 евро. Вылет туда – 30 декабря в 17:30, обратно – 3 января в 13:50. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 110 евро. Вылет туда – 31 декабря в 21:05, обратно – 4 января в 07:10. Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

9. Улететь в Осло (Норвегия) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 111 евро. Вылет туда – 29 декабря в 12:35, обратно – 3 января в 08:15. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

10. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 134 евро. Вылет туда – 29 декабря в 20:25, обратно – 2 января в 17:00. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

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