Едем на рождественские ярмарки в Европу: куда петербуржцы могут слетать за пару-тройку тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал семь самых дешёвых направлений с вылетом с 30 ноября по 15 декабря на несколько дней. Честно говоря, хотелось бы добавить сюда немного Праги и какого-нибудь Амстердама, но цены просто зашкаливают. Зато есть немного Парижа, Рима и Милана! Гордимся теми, кто быстро решается и урвёт себе отпуск в декабре! Оно того явно стоит!

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают всё большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

Все цены на билеты указаны за прямой полёт без пересадок «туда-обратно» с учётом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полёт занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 25 евро. Вылет туда – 8 декабря в 10:00, обратно – 14 декабря в 06:40. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Подобных цен на ближайшие даты нет, там уже под 100 евро всё стоит, так что рекомендуем не сильно долго думать и сразу хватать этот шанс. Обычно ярмарки в Гданьске проходят с первых чисел декабря (1-3) и до 23 декабря, так что вы точно ничего не пропустите.

2. Улететь в Берлин (Германия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 28 евро. Вылет туда – 30 ноября в 18:10, обратно – 3 декабря в 17:40. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Вариант «комбо» – можно на пару дней задержаться в Таллине (зимой там чудесно!) и потом отправиться в рождественский Берлин. Ну, или наоборот. Мы сами были на ярмарках в столице Германии аж три раза, невероятно-невероятно советуем, там по-настоящему яркий и масштабный праздник. Ох, немцы умеют веселиться! И можно сравнить с тем, что сделают в Эстонии. В обоих городах праздновать начинают раньше, чем в Гданьске, так что можно смело ехать в конце ноября.

3. Улететь в Милан (Италия) из Лаппеенранты

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 36 евро. Вылет туда – 11 декабря в 20:45, обратно – 18 декабря в 16:15. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Провести неделю в Италии перед самым Новым годом – это уже мечта, а если ещё и маленькие деревянные домики, всё блестит, тонна сюрпризов и подарков, салюты, ну что тут сказать. Сами бы взяли эти билеты и ни за что не поделились с вами, если бы не другие планы на весь декабрь. Интересно, что в Милане к 11 декабря всё только-только начнётся, обычно ярмарки здесь открываются лишь после 3-5 декабря. В общем, обычно мы советуем Милан ради озёр рядом и гор рядом, но сегодня Милан в подборке билетов именно ради самого Милана.

4. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 40 евро. Вылет туда – 3 декабря в 21:20, обратно – 10 декабря в 16:55. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Ещё одна неделя в волшебном праздничном Милане, но для тех, кого интересует вариант «комбо», с захватом Таллина. Что-то нам подсказывает, что в Италии вам понравится больше, но сравнить всё равно надо! Своими глазами, так сказать!

5. Улететь в Дюссельдорф (Германия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 40 евро. Вылет туда – 13 декабря в 21:35, обратно – 16 декабря в 17:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Это, конечно, не обожаемый нами Берлин, но друзья сидят тут усиленно шепчут на ухо, что Дюссельдорф даже круче Берлина. Сами не видели, не знаем, но, судя по рассказам, тут не просто открывают рождественский базар, тут весь город превращают в сплошной базар! Интересно было бы на это посмотреть!

6. Улететь в Рим (Италия) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 96 евро. Вылет туда – 15 декабря в 08:25, обратно – 20 декабря в 20:00. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Осторожно, предупреждаем: есть немного дешёвых билетов в Рим на конец ноября, но не советуем их брать, потому что ярмарки обычно открываются не раньше 7-8 декабря, можно очень обломаться. Но зато длятся они аж до 7-8 января, поэтому в Риме можно смело встречать российский Новый год, будет всё так же вау красочно (только билеты на сам НГ традиционно стоят бешеных денег, увы).

7. Улететь в Париж (Франция) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 100 евро. Вылет туда – 8 декабря в 17:35, обратно – 12 декабря в 13:15. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

А давайте, мы про Париж ничего писать не будем? Многое можно отдать за то, чтобы поглядеть на этот город в разгар веселья! Так что можно только позавидовать тем людям, у кого прямо сейчас валяются 100 евро на карте, чтобы купить себе эти замечательные билеты. Отзовитесь! Мы подпишемся на вас в инстаграме и будем ждать зимы!