Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в октябре от 1500 рублей за туда-обратно

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом с 1 по 12 октября на несколько дней, чтобы просто прогуляться и размять мышцы. Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. В этот раз настоящим вау стал Париж – туда можно добраться из Хельсинки не за самые большие деньги. Нечасто вы увидите такую цену.

Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

Читайте также:

Как удобнее всего добраться из Петербурга в Финляндию

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 1 октября в 13:40, обратно – 5 октября в 13:50. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

2. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 1 октября в 09:55, обратно – 5 октября в 11:45. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Краков (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 25 евро. Вылет туда – 6 октября в 17:35, обратно – 13 октября в 13:55. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

4. Улететь в Дюссельдорф (Германия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 39 евро. Вылет туда – 12 октября в 10:15, обратно – 15 октября в 07:00. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

5. Улететь в Берлин (Германия) из Лаппеенранты

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 40 евро. Вылет туда – 7 октября в 10:10, обратно – 11 октября в 07:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 46 евро. Вылет туда – 6 октября в 20:25, обратно – 9 октября в 18:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

7. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 54 евро. Вылет туда – 8 октября в 21:35, обратно – 10 октября в 17:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 100 евро. Вылет туда – 11 октября в 10:45, обратно – 18 октября в 06:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

9. Улететь в Париж (Франция) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 104 евро. Вылет туда – 2 октября в 16:55, обратно – 9 октября в 19:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

10. Улететь в Барселону (Испания) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 110 евро. Вылет туда – 12 октября в 21:10, обратно – 19 октября в 16:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).