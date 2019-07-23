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Восемь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в начале октября за пару-тройку тысяч рублей

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© Фото: Instagram / @polabur

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Самые бюджетные направления рейсов «туда-обратно» с вылетом с 1 по 11 октября на несколько дней.

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал восемь самых дешевых направлений с вылетом с 1 по 11 октября на несколько дней, чтобы просто прогуляться и размять мышцы. Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле.

Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

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Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 1 октября в 13:40, обратно – 5 октября в 13:50. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

2. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 1 октября в 09:55, обратно – 5 октября в 11:45. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Дюссельдорф (Германия) из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 26 евро. Вылет туда – 8 октября в 10:45, обратно – 15 октября в 07:00. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

4. Улететь в Берлин (Германия) из Лаппеенранты

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 40 евро. Вылет туда – 7 октября в 10:10, обратно – 11 октября в 07:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

5. Улететь в Копенгаген (Дания) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 69 евро. Вылет туда – 7 октября в 14:30, обратно – 13 октября в 21:05. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Краков (Норвегия) из Хельсинки

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 70 евро. Вылет туда – 2 октября в 10:45, обратно – 10 октября в 12:25. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

7. Улететь в Осло (Норвегия) из Таллина

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 73 евро. Вылет туда – 11 октября в 13:35, обратно – 16 октября в 19:55. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Пулково

 

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 100 евро. Вылет туда – 9 октября в 10:45, обратно – 17 октября в 11:05. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

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