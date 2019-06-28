Десять городов Европы, куда можно улететь осенью из Пулково до 14 тысяч рублей туда-обратно

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых интересных и дешевых направлений с вылетом из Пулково с 4 сентября по 17 ноября на несколько дней. Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов.

Учтите, что некоторые билеты продаются не на сайтах авиакомпаниях, а через агрегаторы. Тот факт, что на агрегаторе билеты могут стоить дешевле, чем на официальном сайте компании, – обычная практика, не удивляйтесь и не пугайтесь.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 95 евро. Вылет туда – 19 сентября в 15:15, обратно – 25 сентября в 06:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение). Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

2. Улететь в Стокгольм (Швеция) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 9390 рублей. Вылет туда – 4 сентября в 13:40, обратно – 11 сентября в 15:05. Покупать: на сайте авиакомпании S7 Airlines. В цене – только ручная кладь. Эта авиакомпания – не лоукостер, поэтому зарегистрироваться на рейс и получить посадочный можно и онлайн, и в аэропорту бесплатно.

3. Улететь в Милан (Италия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 10 530 рублей. Вылет туда – 12 октября в 17:10, обратно – 26 октября в 11:35. Покупать: на сайте агрегатора AeroBilet. В цене – ручная кладь и одно место багажа. Эта авиакомпания – не лоукостер, поэтому зарегистрироваться на рейс и получить посадочный можно и онлайн, и в аэропорту бесплатно. А еще здесь вкусно кормят на борту!

4. Улететь на Мальту из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 10 580 рублей. Вылет туда – 19 сентября в 03:55, обратно – 25 сентября в 22:00. Покупать: на сайте агрегатора Tickets.ru. В цене – только ручная кладь. Эта авиакомпания – не лоукостер, поэтому зарегистрироваться на рейс и получить посадочный можно и онлайн, и в аэропорту бесплатно.

5. Улететь в Прагу (Чехия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 11 840 рублей. Вылет туда – 13 октября в 15:30, обратно – 20 октября в 11:20. Покупать: на сайте агрегатора AeroBilet. В цене – точно ручная кладь. По поводу багажа нужно уточнять при покупке билета, в условиях тарифа он не предусмотрен, но по идее должен быть включен.

6. Улететь в Пулу (Хорватия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 11 970 рублей. Вылет туда – 6 октября в 08:05, обратно – 13 октября в 11:10. Покупать: на сайте авиакомпании S7 Airlines. В цене – только ручная кладь. Эта авиакомпания – не лоукостер, поэтому зарегистрироваться на рейс и получить посадочный можно и онлайн, и в аэропорту бесплатно.

7. Улететь в Ригу (Латвия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 168 евро. Вылет туда – 7 сентября в 20:40, обратно – 15 сентября в 12:35. Покупать: на сайте авиакомпании AirBaltic. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь в Барселону (Испания) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 170 евро. Вылет туда – 13 октября в 05:10, обратно – 18 октября в 23:10. Покупать: на сайте авиакомпании Vueling. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

9. Улететь в Мюнхен (Германия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 13 960 рублей. Вылет туда – 8 ноября в 17:00, обратно – 13 ноября в 11:05. Покупать: на сайте авиакомпании Lufthansa. В цене – ручная кладь и багаж. Эта авиакомпания – не лоукостер, поэтому зарегистрироваться на рейс и получить посадочный можно и онлайн, и в аэропорту бесплатно. В данный момент Lufthansa имеет статус лучшей в Европе.

10. Улететь в Франкфурт (Германия) из Пулково

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 13 900 рублей. Вылет туда – 17 ноября в 19:25, обратно – 24 ноября в 13:20. Покупать: на сайте агрегатора AeroBilet. В цене – точно ручная кладь. По поводу багажа нужно уточнять при покупке билета, в условиях тарифа он не предусмотрен, но по идее должен быть включен, потому что везет все та же лучшая в Европе Lufthansa.