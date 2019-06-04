Вепсский лес на краю Ленобласти: ледниковые озера и редкие животные

Таежные леса и кристально чистая вода

На Северо-Востоке Ленобласти, между Ладожским и Онежским озерами, на самой границе с Вологодской областью расположен природный парк «Вепсский лес». Всего в 300 км от Петербурга живет своей жизнью совершенно другой мир с реликтовыми лесами, где почти не велась хозяйственная деятельность.

Ученые заинтересовались этой местностью, где растут чрезвычайно редкие на Северо-Западе России высоковозрастные коренные ельники, еще в 50-60 годы XX века, но полноценный статус особо охраняемой зоны Вепсский лес получил только в 1999 году.

На территории парка в 190 тыс. га сохранились нетронутые участки таежных лесов, чередующиеся с обширными болотами и многочисленными озерами, пронизанные разветвленной сетью ручьев и рек. В лесах живет разнообразный растительный и животный мир, немало видов занесены в Красную Книгу. Охраняемая зона находится на самой высокой части Ленобласти, именно отсюда берут начало десятки больших и малых рек, питающих Балтийское и Каспийское моря, а чистота истоков напрямую влияет на качество водоемов по всей длине рек. В парке также очень много удивительных по красоте ледниковых озер, которые образовались в трещинах горной породы. Вода в них кристально чистая и очень холодная даже в самый жаркий день.

Большинство дорог, ведущих в гущу Вепсского леса проходимы только для подготовленных внедорожников, а в некоторые его части можно доехать только на гусеничной технике. Но и на обычной машине можно добраться до края природного парка, и даже в этом случае без чудес не обойдется. Ближайшие крупные города: Петербург, Петрозаводск, Вологда, Великий Новгород находятся на расстоянии 300-400 км от природного парка.

Фото: Instagram / @fedorlashkov

Семь чудес света в одном месте

Как рассказывают бывавшие в Вепсском лесу, в парке в изобилии растут ягоды и грибы, в живописных озерах плещется рыба, а воздух настолько чист и свеж, что им по началу трудно дышать. Здесь можно полюбоваться бескрайними лесными массивами, а также родниками и водопадами.

Природный парк включает в себя семь резерватов, каждый из которых сохраняет определенные особо ценные природные объекты. Резерваты Ащозерский, «Вепсский лес», Висячие озера, Карбоновые отторженцы, Леринский, «Линзболото» и Урья-Канжая предназначены для сохранения уникальных и типичных природных комплексов и используются для научно-исследовательской работы. В них запрещается всякая хозяйственная деятельность, в том числе и рекреационная.

В целом, территория Вепсского леса не обладает потенциалом для развития крупномасштабной промышленности, но зато располагает самым крупным рекреационным потенциалом в Ленобласти. Гости парка могут познакомиться с вепсской культурой, народными традициями и обычаями, попробовать местную кухню, отправиться на охоту и рыбалку с опытными проводниками, заняться сбором грибов и ягод. В Вепсском лесу находятся интереснейшие памятники природы: каньон в нижнем течении реки Канжая, «висячие» озера в бассейне реки Оять, Карбоновые отторженцы и многое другое. Также на территории природного парка обнаружены ранее неизвестные стоянки древнего человека эпохи неолита.

В Вепсском лесу проложены специальные экологические тропы: в окрестностях деревни Лукино – «Лукинская», вокруг Харагинского озера – «Харагинская» и в окрестностях деревни Ярославичи – «Святой камень». Упоминания «Святого камня» у деревни Чур-Ручей встречаются еще в XIX веке, но в советское время святыню практически забыли. Однако, судя по количеству повязанных ленточек и установленных свечей, началась новая волна паломничества и это место вновь популярно у верующих.

Главным среди лесных обитателей по местным поверьям был хозяин леса – Мецижанд. Его представляли в виде высокого мужчины, одетого в балахон и подпоясанного красным кушаком. Первым делом, придя в лес, вепсы приносили ему жертву. Культ подношений и задабриваний местных духов теперь плотно перекликается с христианской традициями и рядом со «Святым камнем» срублена небольшая часовенка. Существовали в вепсской мифологии и другие духи, например, хозяин избы – Пертинижанд, дух воды – Ведегейне. В поселке Шугозеро находится действующий природно-этнографический музей, где подробно рассказывают о культуре вепсов.

Фото: Instagram / @fedorlashkov

Вепсы и вепсский язык

Вепсский лес расположен на территории традиционного расселения малого коренного народа вепсов – потомков летописной веси. По краям природного парка стоят узкие полоски русских деревень, а остальные поселения – вепсские. Археологи считают, что первоначальное освоение водораздела бассейна Балтийского и Каспийского морей началось с юга примерно в V веке, а массовая сельскохозяйственная колонизация этой территории происходила со второй половины XIV века. Коренные прибалтийско-финского народы переселились на Олонецкую и Вепсовскую возвышенности после расширения «новгородской» крестьянской колонизации в северо-восточном направлении. Здесь они и живут с тех пор.

В письменных свидетельствах конца XIX – начала ХХ века сохранились несколько наиболее распространенных названий этой финской народности: «кайваны», «чухари» и «карелы-озадчане». В официальной статистике до 1920-х годов сохранялся этноним «чудь», а после переписи населения 1926 года за всей народностью закрепилось название «вепсы». Согласно переписи 2010 года общая численность вепсов в России составила около 6 тыс. человек, в Ленобласти – 1380 человек. Ученые относят вепсский язык к уральско-юкагирской языковой семье, прибалтийско-финской группы языков, в 2009 году он был включен ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира, как «находящийся под сильной угрозой исчезновения». Вепсский язык считается одним из древнейших в прибалтийско-финской ветви и иногда его называют «северным санскритом», настолько хорошо он сохранил древние формы.

Каким-то чудом до наших дней вепсы сохранили свои язык, культуру, обычаи и фольклор. Здесь до сих пор живы предания о лесных духах, населяющих густые непролазные чащи, а воздух пропитан дохристианскими языческими верованиями. В деревнях сохранились памятники деревянного зодчества, обрядовые традиции, народные промыслы – резьба по дереву, вязание крючком и на спицах, изготовление берестяных изделий, изделий из глины и многое другое.

Фото: Instagram / @fedorlashkov

У деревни Лукино, которую иногда называют русской, а иногда вепсской, находится интересная достопримечательность Вепсского леса – карстовый родник «Большой каскад» или «Кипуны». Мощный поток каждую секунду выбрасывает из склона горы более 800 литров минеральной воды с температурой всего 4 градуса. Мощь источника использовали еще в XIX веке, тогда здесь стояли водяные мельницы. В 1934 году на их месте построили Лукинскую ГЭС, которая просуществовала до 1973 года. Сейчас рядом с источником находится рыбопитомник, где в родниковой воде инкубируется икра форели. Отсюда подросших мальков перевозят в соседние хозяйства на Пашозере и в Харагинском. Есть большое форелевое хозяйство в деревне Харагеничи, где можно отведать блюда вепсской кухни и попробовать вяленую рыбу, приготовленную по народным рецептам.

На территории проживания вепсов созданы краеведческие музеи и культурные центры, призванные не только сберечь наследие малого народа, но и возродить традиционные промыслы и ремесла. В поселке Винницы для всего этого создан «Вепсский центр Фольклора». В Винницах также ежегодно в июне проводится Вепсский фольклорный праздник-фестиваль «Древо жизни». Он проходит с 1987 года и с каждым годом набирает популярность, все больше коллективов принимает в нем участие, и собирается все больше зрителей. «Древо жизни», созданный еще в советское время, пережил все трудности и не просто существует, а расцветает с каждым годом все больше и больше. В 2019 году проведение праздника намечено на 15 июня. Отличный повод посмотреть на чудеса Вепсского леса.

Правила для посетителей природного парка

На территории природного парка запрещается самовольная рубка деревьев и кустарников, устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест.

Запрещен сбор ягод с использованием совков и других приспособлений, вывоз предметов, имеющих культурно-историческую ценность, сбор и добыча охраняемых видов растений, грибов и животных, движение и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально предусмотренных мест. В резерватах природного парка установлен особый, еще более строгий, природоохранный режим.