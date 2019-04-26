Десять знаменитых городов Европы, куда петербуржцы могут слетать летом всего за пару тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» наконец-то согрелся и собрал авиабилеты на все лето – десять дешевых направлений с вылетом с 1 июня по 18 августа на несколько дней. Более того, в этот раз мы выбрали не самые-самые дешевые билеты, например, в любимую Польшу, а полеты именно в самые знаменитые и красивые города Европы.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

Читайте также:

Как удобнее всего добраться из Петербурга в Финляндию

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 60 евро. Вылет туда – 7 августа в 20:55, обратно – 15 августа в 17:20. Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Tegel – центральный аэропорт Берлина, добраться до него быстро и удобно. Либо на обычном городском автобусе, либо на такси (недорого).

2. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 63 евро. Вылет туда – 14 августа в 22:25, обратно – 21 августа в 18:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Слетать в Будапешт есть минимум три повода: понять, почему многие называют этот город любимым в Европе, поглядеть на красивые замки и, конечно, провести хотя бы один день (а лучше больше!) в купальнях с горячими источниками. Ах, какие будут классные фотографии! В купальнях на открытом воздухе очень красивая архитектура. Плюс вылета из Финляндии – откатать финскую визу.

3. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 83 евро. Вылет туда – 1 июня в 21:55, обратно – 6 июня в 17:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Милан мы особенно рекомендуем, потому что рядом находятся красивейшие озера и предгорье Альп. Можно даже не заезжать в сам Милан, просто садитесь на электричку и мчите к безумной летней природе! Время нежиться на солнце и любить жизнь!

4. Улететь в Амстердам (Нидерланды) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 95 евро. Вылет туда – 17 июня в 21:45, обратно – 26 июня в 17:35. Покупать: на сайте авиакомпании Transavia. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Время сменить реки и каналы Петербурга на реки и каналы Амстердама. Вы точно не пожалеете об этом путешествии и будете вспоминать его еще много лет! Плюс вылета их Хельсинки – откатать лишний раз финский шенген.

5. Улететь в Малагу (Испания) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 106 евро. Вылет туда – 14 августа в 06:10 (либо есть вариант в 12:20 по этой же цене), обратно – 22 августа в 10:35. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Париж (Франция) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 110 евро. Вылет туда – 11 августа в 18:10, обратно – 21 августа в 19:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

7. Улететь в Салоники (Греция) из Лаппеенранты

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 114 евро. Вылет туда – 18 июля в 19:10, обратно – 25 июля в 15:15. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

8. Улететь на Майорку (Испания) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 116 евро. Вылет туда – 11 августа в 06:30, обратно – 17 августа в 18:25. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

9. Улететь в Ниццу (Франция) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 118 евро. Вылет туда – 18 августа в 06:40, обратно – 24 августа в 18:35. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

10. Улететь в Барселону (Испания) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 123 евро. Вылет туда – 14 августа в 13:40, обратно – 22 августа в 08:00. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).