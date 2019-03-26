Восемь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать на майские праздники за пару тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал восемь самых дешевых направлений с вылетом с 1 по 7 мая на несколько дней. Обычно мы делаем по десять городов, но на праздники билеты всегда дороже, так что набрали лишь восемь с более-менее приемлемыми ценами. Более того, майские – это уже почти лето, в большинстве стран Европы уже будет так тепло, что можно ходить в шортах и платьях, а цены на авиаперелеты летом значительно растут.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах. Сегодня билеты в основном из Риги.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 50 евро. Вылет туда – 6 мая в 13:30, обратно – 12 мая в 16:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

2. Улететь в Берлин (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 59 евро. Вылет туда – 1 мая в 13:10, обратно – 7 мая в 10:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Из этого аэропорта ходит обычная электричка в центр Берлина, но купить билеты на нее можно только в автоматах на станции, поэтому лучшее заранее приготовить более-менее мелкие деньги, хотя бы по 10 евро, а не по 50 или 100, с таких купюр не всегда бывает сдача, учтите это. Но рискнуть можно!

3. Улететь в Франкфурт (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 65 евро. Вылет туда – 7 мая в 10:50, обратно – 11 мая в 12:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

4. Улететь в Берген (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 75 евро. Вылет туда – 4 мая в 14:00, обратно – 11 мая в 15:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

Берген – это самый край Норвегии в сторону Исландии и Гренландии, это самые красивые фьорды в мире. Май – это уже сезон, так что вас ждут зеленые луга, покой, тишина, овечки и удивительные горные виды.

5. Улететь в Прагу (Чехия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 75 евро. Вылет туда – 7 мая в 15:25, обратно – 11 мая в 07:40. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Прага – просто мечта для тех, кто любит вкусно покушать, а особенно – покушать вкусного мяса! Приятные плюсы: ваш кошелек выдержит даже дорогой ресторан в центре города, а общественный транспорт так удивит и порадует, что не захочется уезжать домой к звонким петербургским трамваям.

6. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 96 евро. Вылет туда – 3 мая в 21:05, обратно – 10 мая в 17:15. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Если посмотреть карту, то можно заметить, что это «дальний» аэропорт Брюсселя, но вас не должно это пугать – прямо от выхода из аэропорта буквально каждые 5-10 минут отходят весьма удобные автобусы, которые доставят вас ровно в центр Брюсселя (билеты лучше покупать заранее, на месте будет значительно дороже).

7. Улететь в Милан (Италия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 102 евро. Вылет туда – 5 мая в 14:30, обратно – 9 мая в 06:35. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Милан мы особенно рекомендуем, потому что рядом находятся красивейшие озера и предгорье Альп. Можно даже не заезжать в сам Милан, просто садитесь на электричку и мчите к безумной уже по-настоящему летней природе! Время нежиться на солнце и любить жизнь!

8. Улететь в Бургас (Болгария) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 117 евро. Вылет туда – 4 мая в 23:50, обратно – 12 мая в 03:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Про Болгарию даже писать ничего не будем, просто возьмите с собой плавки, купальник, сланцы и немного денег, все, хватит, больше вам ничего не понадобиться. Плюс вылета их Хельсинки – откатать лишний раз финский шенген.