Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в апреле всего за пару тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом с 1 по 16 апреля на несколько дней. Чем ближе к лету, тем более интересные страны и города появляются в нашей постоянной подборке. Сегодня, например, в новичках сидят авиабилеты в прекрасную Италию (обожаем!) и не менее прекрасную Грецию.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествию – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 2 апреля в 09:55, обратно – 6 апреля в 11:45. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Распродажи по этому направлению есть почти всегда. Если вы до сих пор не попробовали на вкус Каунас за 20 евро, то это просто непростительно! Еще и вылет из Финляндии! Кому там нужен лишний штампик?

2. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 28 евро. Вылет туда – 3 апреля в 15:25, обратно – 8 апреля в 14:40. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой, участие в клубе окупится за первое путешествие.

В Осло весной (а тем более в апреле!) все цветет и пахнет, в это время там намного теплее и красивее, чем в Петербурге. Плюс – весной там значительно дешевле аренда жилья, чем в летний сезон, так что это хороший повод побывать в Норвегии вполне себе дешево. Хотя, кажется, Норвегия и дешево просто несовместимы.

3. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 30 евро. Вылет туда – 9 апреля в 13:40, обратно – 16 апреля в 07:00. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой, участие в клубе окупится за первое путешествие.

Зачем вам нужна Польша? Во-первых, весной там прекрасно. Во-вторых, там вкусно и дешево. Ну и самое классное – из Гданьска летают куча лоукостеров, так что даже за пару евро можно добраться, например, до фьордов Норвегии, это идеальный город для транзита или начала большого путешествия. Плюс вылета из Финляндии – откатать финскую визу.

4. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 48 евро. Вылет туда – 9 апреля в 20:55, обратно – 16 апреля в 07:10 (есть и другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Tegel – центральный аэропорт Берлина, так что можете не переживать из-за раннего вылета обратно, добраться до него быстро и удобно. Либо на обычном городском автобусе, либо на такси (недорого).

5. Улететь в Франкфурт (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 66 евро. Вылет туда – 16 апреля в 10:50, обратно – 23 апреля в 07:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

6. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 68 евро. Вылет туда – 3 апреля в 22:05, обратно – 10 апреля в 18:05. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Слетать в Будапешт есть минимум три повода: понять, почему многие называют этот город любимым в Европе, поглядеть на красивые замки и, конечно, провести хотя бы один день (а лучше больше!) в купальнях с горячими источниками. Поверьте, лежать в горячей воде весной еще приятнее, чем летом! А какие будут классные фотографии! В купальнях на открытом воздухе очень красивая архитектура. Плюс, опять же, вылет из Финляндии – можете откатать финскую визу.

7. Улететь в Барселону (Испания) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 75 евро. Вылет туда – 1 апреля в 18:05, обратно – 5 апреля в 21:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой, участие в клубе окупится за первое путешествие.

Про Барсу мы даже писать ничего не будем, просто берите билеты и езжайте. Вас точно ждут теплое-теплое солнце, свежие фрукты, соки и хамон! Хочется купаться? Ну, просто берите отель с бассейном! Зато дешевле, чем летом, раз в сто!

8. Улететь в Прагу (Чехия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 80 евро. Вылет туда – 11 апреля в 15:50, обратно – 18 апреля в 12:30. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Прага – просто мечта для тех, кто любит вкусно покушать, а особенно – вкусно покушать блюд из мяса! Приятная особенность, целых две: ваш кошелек выдержит даже дорогой ресторан в центре города, а общественный транспорт так удивит и порадует, что не захочется уезжать домой к звонким петербургским трамваям.

9. Улететь в Бари (Италия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 82 евро. Вылет туда – 6 апреля в 13:10, обратно – 13 апреля в 15:40. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой, участие в клубе окупится за первое путешествие.

Запомните: если у вас есть билет в любой город Италии, значит, у вас есть билет в каждый город Италии, который пожелаете. дело в том, что в этой стране куда угодно ходят дешевые электрички и скоростные поезда. Даже из Милана до Рима можно доехать за пару часов (все бегом смотреть расстояние!) Что уж говорить о близлежащих городках.

10. Улететь в Салоники (Греция) из Лаппеенранты

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 86 евро. Вылет туда – 4 апреля в 19:10, обратно – 11 апреля в 15:15. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Наконец-то, в нашей подборке промелькнула Греция! По этому направлению не так часто бывают билеты, так что ловите быстрее, кто давно мечтал!