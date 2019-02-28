Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в марте всего за пару тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» проникся предстоящей теплой весной (обещают теплую!) и собрал десять самых дешевых направлений с вылетом с 13 по 25 марта на несколько дней. Как же прекрасно вдохнуть теплого воздуха и посмотреть на распускающиеся везде цветы где-то вне (пусть и очень любимого) Петербурга.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествую – прогулка в чудесных Таллине, Риге или северных городах.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке. Чтобы получить скидку при бронировании отеля, необходимо перейти на Booking по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 13 марта в 15:05, обратно – 21 марта в 12:00 (есть и другие даты по такой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Зачем вам нужна Польша? Во-первых, весной там прекрасно. Во-вторых, там вкусно и дешево. Ну и самое классное – из Гданьска летают куча лоукостеров, так что даже за пару евро можно добраться, например, до Норвегии, это идеальный город для транзита или начала большого путешествия. Плюс вылета из Финляндии – откатать финскую визу.

2. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 25 марта в 09:50, обратно – 29 марта в 11:40. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

3. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 28 евро. Вылет туда – 20 марта в 13:05, обратно – 27 марта в 14:20. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой, участие в клубе окупится за первое путешествие.

В Осло весной все цветет и пахнет, в это время там намного теплее и красивее, чем в Петербурге. Плюс – весной там значительно дешевле аренда жилья, чем в летний сезон, так что это хороший повод побывать в Норвегии вполне себе дешево. Хотя, кажется, Норвегия и дешево просто несовместимы.

4. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 42 евро. Вылет туда – 22 марта в 21:15, обратно – 27 марта в 17:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Если посмотреть карту, то можно заметить, что это «дальний» аэропорт Брюсселя, но вас не должно это пугать – прямо от выхода из аэропорта буквально каждые 5-10 минут отходят весьма удобные автобусы, которые доставят вас ровно в центр Брюсселя (билеты лучше покупать заранее, на месте будет значительно дороже).

5. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 45 евро. Вылет туда – 19 марта в 21:05, обратно – 26 марта в 07:10. Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Tegel – центральный аэропорт Берлина, так что можете не переживать из-за раннего вылета обратно, добраться до него быстро и удобно. Либо на обычном городском автобусе, либо на такси (недорого).

6. Улететь в Франкфурт (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 50 евро. Вылет туда – 23 марта в 11:05, обратно – 30 марта в 07:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

7. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 52 евро. Вылет туда – 17 марта в 20:25, обратно – 24 марта в 16:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Слетать в Будапешт есть минимум три повода: понять, почему многие называют этот город любимым в Европе, поглядеть на красивые замки и, конечно, провести хотя бы один день (а лучше больше!) в купальнях с горячими источниками. Поверьте, лежать в горячей воде весной еще приятнее, чем летом! А какие будут классные фотографии! В купальнях на открытом воздухе очень красивая архитектура. Плюс вылета из Финляндии – откатать финскую визу.

8. Улететь в Кельн (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 57 евро. Вылет туда – 19 марта в 20:20, обратно – 26 марта в 16:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

9. Улететь в Берген (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 67 евро. Вылет туда – 19 марта в 13:20, обратно – 26 марта в 15:00. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой, участие в клубе окупится за первое путешествие.

На всякий случай пропишем: Берген – это самый край Норвегии в сторону Исландии и Гренландии, это самые красивые фьорды в мире. Покой, тишина, овечки, удивительные виды гарантированы. Плюс сезон начинается лишь в мае, так что можно успеть взять недорогое жилье и посмотреть на природу без толп туристов.

10. Улететь в Дюссельдорф (Германия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 71 евро. Вылет туда – 18 марта в 21:35, обратно – 25 марта в 17:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон (либо использовать удобное мобильное приложение).