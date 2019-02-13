Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать на 8 марта за пару тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом со 2 по 6 марта на несколько дней. Нет ничего более прекрасного, чем оказаться в начале весны в Барселоне или, например, на фьордах. Еще и на праздники! Это точно лучше рафаэлок!

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга. Плюсом к путешествую – прогулка в чудесных Таллине, Риги или северных городах.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке. Чтобы получить скидку при бронировании отеля, необходимо перейти на Booking по этой ссылке.

1. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 38 евро. Вылет туда – 6 марта в 13:05, обратно – 10 марта в 14:20. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон. В Польше очень красиво, вкусно и дешево, не списывайте ее просто так со счетов!

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

2. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 45 евро. Вылет туда – 6 марта в 21:05, обратно – 12 марта в 07:10. Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Tegel – центральный аэропорт Берлина, так что можете не переживать из-за раннего вылета обратно, добраться до него быстро и удобно. Либо на обычном городском автобусе, либо на такси (недорого).

3. Улететь в Франкфурт (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 50 евро. Вылет туда – 2 марта в 11:05, обратно – 9 марта в 07:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

4. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 62 евро. Вылет туда – 6 марта в 21:10, обратно – 10 марта в 17:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Если посмотреть карту, то можно заметить, что это «дальний» аэропорт Брюсселя, но вас не должно это пугать – прямо от выхода из аэропорта буквально каждые 5-10 минут отходят весьма удобные автобусы, которые доставят вас ровно в центр Брюсселя (билеты лучше покупать заранее, на месте будет значительно дороже).

5. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 72 евро. Вылет туда – 5 марта в 11:35, обратно – 10 марта в 07:40. Покупать: на сайте авиакомпании EasyJet. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Кстати, из Милана ходят множество удобных и главное – дешевых скоростных поездов по всей Италии. Например, до Венеции можно добраться всего за два часа, а до Рима за 2,5-3 часа.

6. Улететь в Кёльн (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 74 евро. Вылет туда – 2 марта в 20:20, обратно – 9 марта в 16:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

7. Улететь в Барселону (Испания) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 86 евро. Вылет туда – 3 марта в 21:10, обратно – 10 марта в 16:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Даже говорить ничего не будем про Барселону, прямо сейчас друзья шлют оттуда солнечные фотографии в футболках и в толстовках (в горах), поэтому сами бы с удовольствием оказалась в солнечной Испании на 8 марта. Лучшее предложение из всех десяти.

8. Улететь в Берген (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 95 евро. Вылет туда – 5 марта в 13:20, обратно – 9 марта в 15:00. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой, участие в клубе окупится за первое путешествие.

На всякий случай пропишем: Берген – это самый край Норвегии в сторону Исландии и Гренландии, это самые красивые фьорды в мире. Покой, тишина, овечки, удивительные виды гарантированы. Плюс сезон начинается лишь в мае, так что можно успеть взять недорогое жилье, и посмотреть на природу без толп туристов.

9. Улететь на Кипр из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 118 евро. Вылет туда – 5 марта в 11:00, обратно – 9 марта в 06:35. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Коротко о главном – даже зимой на Кипре +20 градусов, все цветет и пахнет, а еще огромное озеро с фламинго в Ларнаке. Чем ни повод съездить туда в марте, да еще и на праздники? Не Европа, извините, но так хочется тепла!

10. Улететь в Прагу (Чехия) из Хельсинки

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 120 евро. Вылет туда – 4 марта в 18:10, обратно – 11 марта в 19:55. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.