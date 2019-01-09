Десять городов Европы, куда петербуржцы могут слетать до конца января всего за пару тысяч рублей

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал десять самых дешевых направлений с вылетом с 9 по 31 января 2019 года, чтобы жители Северной столицы могли отдохнуть в Европе, несмотря на большие траты во время новогодних праздников. Не отказывайте себе в маленьких, но ужасно приятных путешествиях!

Фото: Instagram / @katie.one

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок «туда-обратно» с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке. Чтобы получить скидку при бронировании отеля, необходимо перейти на Booking по этой ссылке.

1. Улететь в Гданьск (Польша) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 20 евро. Вылет туда – 21 января в 13:35, обратно – 24 января в 12:00 (есть и другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

2. Улететь в Каунас (Литва) из Турку

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 25 евро. Вылет туда – 21 января в 09:50, обратно – 25 января в 11:40 (есть и другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

3. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 28 евро. Вылет туда – 23 января в 13:05, обратно – 30 января в 14:20 (есть и другие даты по этой цене). Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

И нет, в Норвегии зимой не холодно, порой даже теплее, чем в Петербурге. Плюс – зимой там значительно дешевле аренда жилья, так что это хороший повод побывать в Норвегии не за большие деньги.

4. Улететь в Дортмунд (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 35 евро. Вылет туда – 26 января в 13:00, обратно – 29 января в 14:40. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

5. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 36 евро. Вылет туда – 16 января в 21:10, обратно – 23 января в 17:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Если посмотреть карту, то можно заметить, что это «дальний» аэропорт Брюсселя, но вас не должно это пугать – прямо от выхода из аэропорта буквально каждые 5-10 минут отходят весьма удобные автобусы, которые доставят вас ровно в центр Брюсселя (билеты лучше покупать заранее, на месте будет значительно дороже).

6. Улететь в Берлин (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 39 евро. Вылет туда – 16 января в 13:15, обратно – 20 января в 10:10. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Из этого аэропорта ходит обычная электричка в центр Берлина, но купить билеты на нее можно только в автоматах на станции, поэтому лучшее заранее приготовить более-менее мелкие деньги, хотя бы по 10 евро, а не по 50 или 100, с таких купюр не всегда бывает сдача, учтите это. Но рискнуть можно!

7. Улететь в Кёльн (Германия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 47 евро. Вылет туда – 26 января в 20:20, обратно – 29 января в 16:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

8. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 48 евро. Вылет туда – 20 января в 20:25, обратно – 27 января в 16:25. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Слетать в Будапешт есть минимум три повода: понять, почему многие называют этот город любимым в Европе, поглядеть на красивые замки и, конечно, провести хотя бы один день (а лучше больше!) в купальнях с горячими источниками. Поверьте, лежать в горячей воде зимой еще приятнее, чем летом! А какие будут классные фотографии! В купальнях на открытом воздухе очень красивая архитектура.

9. Улететь в Милан (Италия) из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 52 евро. Вылет туда – 22 января в 17:10, обратно – 27 января в 07:30. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

10. Улететь на Мальту из Риги

Цена полета «туда-обратно», то есть двух билетов на одного человека, – 52 евро. Вылет туда – 17 января в 12:05, обратно – 20 января в 07:00. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Два огромных плюса Мальты: во-первых, там тепло, можно по-настоящему отдохнуть от зимы, а во-вторых, там удивительная система общественного транспорта, можно взять дешевый проездной на неделю и объездить весь-весь остров.