Петербуржцы отдыхают летом дольше всех

По данным Aviasales, путешественники из Москвы, Петербурга и Новосибирска могут себе позволить отдыхать летом дольше всех – в среднем полторы-две недели.

На эти же города приходятся одни из самых высоких средних чеков на авиабилеты за границу, а также самые роскошные бронирования.

В списке самых дорогих бронирований путешественник из Петербурга оказался на третьем места – он купил авиабилеты в Майами за 350 тыс. рублей. Возглавляет рейтинг семья из Москвы с билетами в Афины за 800 тыс. рублей, а на втором месте – жители Новосибирска с перелетом в Дананг за 375 тыс. рублей.

Средняя стоимость авиабилетов из Петербурга на внутренние рейсы – 12 260 рублей, за границу – 23 400 рублей. Для сравнения: из Москвы по России билеты стоят в среднем 11 410 рублей, а за границу – 23 700 рублей.