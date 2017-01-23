«Единая путевка» превратилась в тыкву

Федеральному агентству по туризму запретили использование анонсированной еще в 2014 году информационной системы «Электронная путевка».

В мае прошлого года федеральное агентство по туризму заключило государственный контракт с компанией «Астерос» на создание информационной системы «Электронная путевка», которая должна обеспечить прозрачность и контроль деятельности туроператоров в соответствии с законодательством РФ. Она позволит формировать отчетности, содержащие достоверные статистические и аналитические данные. Россиянам пообещали, что «Электронная путевка» выйдет в свет в 2017 году.



Для создания системы «Электронная путевка» компания «Астерос» наняла субподрядчика в лице ООО «Аэронавигатор», стоимость работ и услуг по договору - 65 млн рублей, что составляет примерно одну треть от общей суммы контракта. В декабре 2016 года директор проекта от компании «Астерос» Алексей Денисов рассказывал, что система готова на 80%.

«Полученный опыт в разработке информационной системы федерального масштаба, а также сформированная организационная структура проекта, в которую вошли представители туристической отрасли, банков, страховых компаний, разработчиков специализированного ПО, позволили «Астерос» совершить технологический прорыв в области построения информационных систем для крупных государственных заказчиков, нуждающихся в партнерах, способных предложить нестандартные решения под возникающие потребности», — такими словами закончил Алексей Денисов интервью порталу «Инфокоммуникации онлайн», которое было опубликовано 29 декабря 2016 года.

За день до публикации интервью генеральный директор ООО «Аэронавигатор» Игорь Морачев направил письмо в компанию «Астерос». В этом письме он сообщил, что акционерное общество «Астерос» не оплатило выполненные работы, в связи с чем авторские права на результаты интеллектуальной деятельности, в данном случае информационную систему «Электронная путевка», по-прежнему принадлежат только компании «Аэронавигатор». АО «Астерос» было предложено полностью оплатить создание «Электронной путевки», а это 65 млн рублей по договору и 142 тыс. рублей штрафа по статье 395 Гражданского кодекса РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства».

ООО «Аэронавигатор» неоднократно обращалось к АО «Астерос» для сдачи и приемки работ, однако последнее сначала долго уклонялось от приемки работ и услуг, а затем необоснованно отказалось принять их и потребовало неустойку за задержку.

«В приемке Системы («Электронная путевка», — прим. ред.) государственным заказчиком, назначенной по инициативе заказчика на 24 ноября 2016 года, в качестве представителей подрядчика по государственному контракту вместо работников АО «Астерос» участвовали сотрудники ООО «Аэронавигатор», поскольку именно ООО «Аэронавигатор» обладает необходимой компетенцией и выполнило основной объем работ по созданию Системы. Соответственно, АО «Астерос», с одной стороны, сдав работы по государственному контракту с помощью ООО «Аэронавигатор», с другой стороны, отказывая ООО «Аэронавигатор» в приемке и оплате работ и услуг, результат которых был сдан государственному заказчику, совершает злоупотребление правом с единственной целью причинения вреда ООО «Аэронавигатор» посредством необоснованного начисления неустойки и уклонения от оплаты работ и услуг», — говорится в письме «Аэронавигатора».

фото: interfax.ru

10 января 2017 года Игорь Морачев направляет письма одинакового содержания компании «Астерос», нескольким туроператорам и федеральному агентству по туризму, в которых «как законный обладатель прав на «Электронную путевку» запрещает использование системы, подчеркивая, что запрет будет действовать до тех пор, пока АО «Астерос» не оплатит исполненный заказ.

При этом 28 декабря 2016 года федеральное агентство по туризму уже объявило конкурс на монтаж и установку системы «Электронная путевка». Есть интересная политическая примета: чиновники начинают спешить тогда, когда почва под ногами не очень крепка. А объявленный едва ли не под бой курантов конкурс на монтаж «Электронной путевки», несмотря на неясную ситуацию в плоскости авторского права, действительно выглядит как спешка. К тому же, в прессе уже не раз мелькала информация об отставке руководителя федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

В связи с неожиданно объявленным конкурсом Олегу Сафонову 20 января 2017 года ООО «Аэронавигация» направила отдельное письмо, с просьбой отменить конкурс. Дело в том, что в документации конкурса содержится описание основных технических решений «Электронной путевки», что нарушает права автора, то есть компании «Аэронавигатор».

В письме уточняется: если конкурс не будет отменен, компания будет вынуждена обратиться в суд с иском к федеральному агентству по туризму по факту нарушения авторских прав.

Ситуация с отсутствием авторских прав на анонсированную несколько лет назад систему «Электронная путевка» не только представляет в невыгодном свете федеральное агентство по туризму, но, возможно, потребует личного участия вице-премьера Виталия Мутко, с осени 2016 года курирующего вопросы туризма и отдыха.

С учетом российских реалий в благоприятный исход ситуации, когда компания «Астерос» заплатит 65 млн ООО «Аэронавигатор» и федеральное агентство по туризму получит права на систему «Электронная путевка», верится с трудом. Гораздо вероятнее, что федеральному агентству по туризму придется искать рычаги воздействия на компанию «Астерос», чтобы стать законным владельцем «Электронной путевки» и не выбросить на ветер огромную сумму бюджетных денег.