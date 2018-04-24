Finnair на треть увеличит объем перевозок между Хельсинки и Петербургом

Авиакомпания Finnair с 23 апреля на треть увеличит объем перевозок на направлении Хельсинки – Санкт-Петербург. Теперь рейсы между этими городами будут выполняться до трех раз в день 100-местными комфортабельными авиалайнерами Embraer E-190.

Они заменят самолеты ATR 72-500 вместимостью от 68 до 72 пассажирских кресел. В результате количество мест на маршруте увеличится на 100. Кроме того, появятся места бизнес-класса, так как Embraer E-190 представлен в двухклассной компоновке.

Finnair открыла направление Хельсинки – Санкт-Петербург более 50 лет назад. За это время авиакомпания успела завоевать доверие путешественников – многие из них, планируя поездки в Европу, Азию или Америку, выбирают перелеты с комфортной стыковкой в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В течение 2017 года наблюдалось увеличение спроса на перелеты из Петербурга по международным направлениям. Самыми востребованными были рейсы в Аликанте, Париж, Милан, Стокгольм, Рим, Нью-Йорк, Бангкок и Сингапур. Вырос также турпоток из Азии: все больше туристов из Китая и Японии приезжает в Петербург.

Летом 2018 года у петербуржцев появится еще больше возможностей для путешествий за границу, в том числе благодаря дополнительным рейсам и новым направлениям. Авиаперевозчик запускает два новых прямых рейса из Хельсинки в Европу – в Лиссабон и Штутгарт и увеличивает объем авиаперевозок из Хельсинки в такие европейские города, как Таллин, Эдинбург, Гданьск, Барселона, Мадрид и Рейкьявик. Вдобавок в летнем расписании появится по одному дополнительному еженедельному рейсу в Дублин, Дубровник, Малагу, Тель-Авив, Биллунд, Венецию, Ханью, Санторини, Ираклион, а также на острова Корфу, Родос и Скиатос.

Авиакомпания планирует рост и на своих традиционно важных дальнемагистральных направлениях, открывая новый рейс в китайский город Нанкин и увеличивая объем авиаперевозок из Хельсинки в Токио, Чикаго, Сан-Франциско, Бангкок и Дели.

Билеты уже доступны на сайте Finnair.com.