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Как изменился средний чек на авиабилеты от повышения курса валют

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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Наиболее удобным способом следить за изменениями остаются боты Aviasales, позволяющие в реальном времени следить за колебаниями.

Эксперты туристического поисковика Aviasales изучили изменения, произошедшие со вторника на среду, 11 апреля, когда, в соответствии резолюцией IATA, начал действовать новый курс доллара и евро.

Важно отметить, что этот курс меняется каждую неделю. Согласно данным агентов, до 17 апреля стоимость евро составляет 72 рубля, а доллара – 59 рублей. Таким образом, курс изменился на 1 рубль.

Первые часы продаж показали, что чек увеличился на таких линиях, как:

Симферополь – Москва, +2.48% до 7,332 руб.;

Москва – Симферополь, +2.01% до 12,288 руб.;

Санкт-Петербург – Симферополь, +5.30% до 19,435 руб.;

Москва – Махачкала, +21.88% до 8,653 руб;

Санкт-Петербург – Москва, +24.78% до 4,444 руб.

Также в Aviasales зафиксировали падение чека (то есть, фактическое снижение стоимости билетов) по следующим направлениям:

Москва – Кишинев, -9.71% до 9,188 руб.;

Москва – Тбилиси, -9.27% до 18,793 руб.;

Сочи – Москва, -0.77% до 6,549 руб.

Сильнее всего чек изменился на рейсах из Москвы в Париж (-23%) и Ереван (-40%).

Таким образом, нельзя однозначно сказать, что изменившийся в глобальных дистрибуционных системах курс валют линейно повлиял на стоимость билетов. Эксперты отмечают, что на стоимость перевозки влияет множество факторов.

Безусловно, в случае дальнейшего роста, цена отыграет, как это было в 2014 году, когда цена увеличилась на 23-50% (в зависимости от направления). При этом наиболее удобным способом следить за изменениями остаются боты Aviasales, позволяющие в реальном времени следить за колебаниями. 

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