Как изменился средний чек на авиабилеты от повышения курса валют

Эксперты туристического поисковика Aviasales изучили изменения, произошедшие со вторника на среду, 11 апреля, когда, в соответствии резолюцией IATA, начал действовать новый курс доллара и евро.
Важно отметить, что этот курс меняется каждую неделю. Согласно данным агентов, до 17 апреля стоимость евро составляет 72 рубля, а доллара – 59 рублей. Таким образом, курс изменился на 1 рубль.
Первые часы продаж показали, что чек увеличился на таких линиях, как:
Симферополь – Москва, +2.48% до 7,332 руб.;
Москва – Симферополь, +2.01% до 12,288 руб.;
Санкт-Петербург – Симферополь, +5.30% до 19,435 руб.;
Москва – Махачкала, +21.88% до 8,653 руб;
Санкт-Петербург – Москва, +24.78% до 4,444 руб.
Также в Aviasales зафиксировали падение чека (то есть, фактическое снижение стоимости билетов) по следующим направлениям:
Москва – Кишинев, -9.71% до 9,188 руб.;
Москва – Тбилиси, -9.27% до 18,793 руб.;
Сочи – Москва, -0.77% до 6,549 руб.
Сильнее всего чек изменился на рейсах из Москвы в Париж (-23%) и Ереван (-40%).
Таким образом, нельзя однозначно сказать, что изменившийся в глобальных дистрибуционных системах курс валют линейно повлиял на стоимость билетов. Эксперты отмечают, что на стоимость перевозки влияет множество факторов.
Безусловно, в случае дальнейшего роста, цена отыграет, как это было в 2014 году, когда цена увеличилась на 23-50% (в зависимости от направления). При этом наиболее удобным способом следить за изменениями остаются боты Aviasales, позволяющие в реальном времени следить за колебаниями.