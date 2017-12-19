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Куда улететь на Новый год из Санкт-Петербурга

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Новый год в Берлине
© Фото: aviasales.ru

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География полетов из Пулково далека от мечтаний туриста. Прямых, да еще и ежедневных, перелетов не так много, как хочется. Поэтому, чтобы вы не ломали голову, куда уехать на Новый год из Северной столицы, мы об этом подумали.

Ниже – список городов, в которые продаются авиабилеты из Санкт-Петербурга на прямые рейсы.

Берлин

 

В Берлине главное перед встречей Нового года – плотно поужинать. Выбирайте сытные немецкие блюда, потому что впереди ночь на улице. На площади у Бранденбургских ворот народ начинает собираться с девяти вечера. Всю ночь здесь будет греметь музыка, а небо то и дело будет окрашиваться всеми цветами радуги. Горячительные напитки брать с собой не стоит – есть риск, что их отнимут полицейские, поэтому лучше согреваться глинтвейном. Купить авиабилеты и улететь в Берлин можно в любой день недели.

Дубай

 

В этом городе массовых гуляний нет, поэтому планы на главную ночь лучше составить заранее. Традиционный вариант – ужин в ресторане. Так как русских туристов в Дубае с каждым годом становится больше, многие заведения предлагают встретить праздник «по-нашему»: с речью президента, курантами, Дед Морозом и Снегурочкой. Экзотический вариант праздничной ночи – сафари. Днем будете кататься по пустыне на верблюдах или джипах, а вечером отметите Новый год за праздничным ужином.

Дубай. Фото: aviasales.ru
 

Милан

 

Местные, как правило, уезжают на праздники, поэтому Милан в новогоднюю ночь – город туристов. Главное место действа – площадь Дуомо. Перед собором проходит концерт и всегда многолюдно. Кто не прочь встретить Новый год культурно, добро пожаловать в «La Scala» – известный оперный театр. Правда, билеты нужно покупать заранее. Если свободных мест уже нет, есть еще один вариант – Триеннале, так называемый город дизайна и искусства. Все выставки будут работать до часу ночи, и, что приятно, вход сделают свободным.

Праздничный Милан. Фото: aviasales.ru
 

Пекин

 

Новый год в Китае празднуют по восточному календарю, поэтому праздник придется только на февраль. Так что сценарий «русского» Нового года полностью зависит от вас. Хотя город украшается – на улицах и в торговых центрах появляется иллюминация, драконы, бумажные фонарики. Но здесь не будет ни Деда Мороза, ни Санта-Клауса. Так что лучше эту поездку использовать для шоппинга, в это время в Китае начинаются скидки. Цены снижают на все – от безделушек до электроники. Ну и конечно, часть поездки отведите для Запретного города, множества храмов и десятка других мест, что каждый турист «маст визит».

Новогодняя Рига. Фото: aviasales.ru
 

Рига

 

В латвийской столице основное веселье пройдет на главной площади: по традиции все собираются возле памятника Свободы и на Набережной 11 ноября. Будет все как полагается – песни, танцы и салют. Этой ночью в виде исключения на улице даже разрешают распивать алкоголь. В канун Нового года, а также перед католическим Рождеством в Домском соборе проходят концерты: в полдень дают 20-минутный органный концерт. Кстати, Рига один из немногих городов, где рождественские ярмарки заканчиваются только 7 января. Вы успеваете.

 

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