Будет красиво: как развивается внутренний туризм в России

Петербург снова удостоили звания лучшего туристического города Европы. Уже третий год подряд Северная столица становится самым привлекательным городским направлением для жителей Старого Света. Церемония вручения международной премии World Travel Awards, которую в западной прессе называют «Оскаром» в туристической области, состоялась в Петербурге в минувшую субботу впервые. Победителя определяли по уровню безопасности, качеству гостиничной сети и городской инфраструктуры. Петербург по перечисленным показателям обошел других мощных финалистов – Рим и Вену.

Пока Северная столица наслаждается лаврами победителя, другие российские города продолжают конкурировать за привлечение туристов: обновляют облик исторических кварталов и развивают инфраструктуру. Иностранцы все чаще обращают внимание на российские направления, ведь самая большая страна в мире предлагает зарубежным гостям множество интересных маршрутов. Помимо повышенного внимания иностранных путешественников аналитическое агентство ТурСтат прогнозирует подъем и внутреннего туризма. По оценке специалистов, в 2017 году спрос на российские направления вырастет на 5% по сравнению с прошлым годом. Государство также стимулирует спрос. В конце августа стало известно, что Минтранс и Минкультуры разрабатывают механизм субсидирования перевозок туристов по внутренним направлениям.

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Многие жители крупных российских городов часто предпочитают путешествовать в ближние регионы на автомобилях. У москвичей здесь традиционно богатый выбор различных направлений выходного дня. Это старинные русские города, где сохранилось обширное историческое наследие: Ярославль, Рязань, Нижний Новгород, Тула и другие. Путь до большинства из них в среднем займет два-три часа. Цены на автобусные туры из Москвы с посещением Переславля-Залесского, Ростова Великого, Костромы и Ярославля сильно по карману не ударят. Путешествие обойдется примерно в шесть тыс. рублей на человека.

Традиционно популярностью пользуются маршруты знаменитого «Золотого кольца» России. Принято считать, что в символический золотой круг к северо-востоку от столицы входят восемь древних городов: Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Ярославль, Кострома и Сергиев Посад. Согласно апрельскому отчету ТурСтата, самым популярным среди туристов городом «Золотого кольца» оказался Ярославль. Один из старейших городов России, расположенный на реке Волге, поражает архитектурным богатством. Рубленый город, расположенный в нем, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в распоряжении туристов чистая, ухоженная и живописная набережная Волги, где можно гулять пешком или кататься на велосипеде. Любителей прогулок по воде ждет на речном вокзале экскурсионный теплоход. На территории Свято-Введенского Толгского женского монастыря ценители древнего русского зодчества смогут осмотреть росписи в храмах, а проголодавшихся туристов накормят в местной трапезной.

Спасо-Преображенский монастырь, Ярославль. Фото: september-t.ru

«Лучший монастырь, в котором мы побывали. Спокойствие и умиротворение! Слова не важны - важно чувство! Здесь останавливается время, и, еще не покинув это место, хочется вернуться сюда снова! Обязательно, хотя бы раз в жизни, надо здесь побывать!» - делится впечатлениями пользователь сервиса TripAdvisor.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов называл развитие туризма важным шагом для повышения устойчивости региональной экономики. К 2025 году власти региона намерены увеличить турпоток в 2,5 раза – до восьми млн человек в год.

Весной этого года глава Минфина Антон Силуанов предлагал включить в «Золотое кольцо» Тулу. В столице русских оружейников есть на что посмотреть. Это масштабный проект нового музейного комплекса «Куликово поле», усадьба Ясная поляна, где Лев Николаевич Толстой написал «Анну Каренину» и «Войну и мир», Кремль и, конечно, знаменитые пряники и самовары.

Оценить по достоинству все многообразие самоварного искусства можно в городском музее, который расположен на главной площади. Впервые музей открылся для посетителей в начале 90-х. За годы хранители накопили уникальную коллекцию экспонатов: самовары в виде груши, бочонка, яблока, паровоза и даже плетеные. На втором этаже посетителей ждет царь-самовар. Огромный, трехметровый. Можно посетить уникальный музей «Филимоновской игрушки» и увидеть воплощение 600-летнего промысла. Любители оружия оценят тематический городской музей, что расположен неподалеку от Кремля. Там представлена богатая коллекция образцов стрелкового оружия, воссоздан в натуральную величину блиндаж и окопы. Для детей работает игровая комната, где можно примерить военную форму и подержать в руках винтовку. Интерактивные картинки и инсталляции с подробным рассказом позволят ощутить атмосферу ушедших эпох.

«Прекрасный музей! Новое и современное здание, оснащенное всеми современными средствами информации. Отличные гиды, везде интерактивные композиции. Коллекция музея насчитывает огромное количество экспонатов различных эпох. Будет интересно как взрослым, так и детям. Рекомендую!» - пишет на TripAdvisor один из посетителей.

Музей оружия в Туле. Фото: klimat.livejournal.com

Разумеется, это неполный список достопримечательностей. Сегодня туроператоры предлагают множество различных программ на любой вкус и кошелек. Власти не стоят в стороне и работают над привлечением инвестиций, чтобы сделать город максимально привлекательным для туристов. Так, в сентябре в Тульской области стартовал проект «Карта гостя». Сервис объединяет 18 музеев, тематических мест, 13 кафе и ресторанов, а также девять гостиниц. Обладатель такой карты получает информацию о скидках, акциях, бонусах, интересные факты о регионе и его жителях. Карта действует один месяц. С наступлением очередного периода туристов ждут новые уникальные предложения и скидки.

Для более полного раскрытия туристического потенциала города летом этого года губернатор региона Алексей Дюмин объявил о старте работ по созданию тульской набережной. Планируется масштабная реконструкция исторического центра Тулы. Предусмотрено благоустройство набережной, создание зон отдыха, пешеходных маршрутов, детских и спортивных площадок, открытие ресторанов, кафе, музеев и творческих студий. По словам губернатора, администрация приложит все силы, чтобы закончить проект в 2018 году.

Также в регионе стартовал проект реконструкции старинных усадеб. Власти Тульской области ищут инвесторов, которым готовы предложить наиболее перспективные особняки для восстановления и дальнейшего использования. Предусмотрена и государственная поддержка таких проектов: налоговые преференции, строительство инфраструктуры и включение объектов в туристические маршруты. Власти и представители бизнеса уже оговорили условия восстановления пяти старинных усадеб.

Заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко отметил, что руководство Тульской области выбрало правильную стратегию. «Сейчас во внутреннем туризме наблюдается подъем, потому что доллар и евро подорожали, – объясняет эксперт. – Люди выбирают бюджетные направления. Достаточно активно проводятся мероприятия событийного туризма: фестивали, форумы. Сфера развивается. Чем больше проводится мероприятий, в том числе в старых городах, тем больше туристов. Это дополнительные рабочие места, дополнительные люди и дополнительные деньги».

Сочинский курорт «Роза Хутор». Фото: yelkz.livejournal.com

Особняком в российском внутреннем туризме стоит Краснодарский край, у которого есть весь необходимый потенциал, чтобы достойно конкурировать с лучшими европейскими пляжными и горнолыжными курортами. Особенно хвалят сочинский курорт «Роза Хутор», который отрыт для туристов в любое время года. Основные достоинства этого места – живописные виды, чистый воздух, вкусная еда и отличный сервис. Есть возможность воспользоваться канатной дорогой и подняться на высоту более двух тыс. метров над уровнем моря.

«В один из дней побывали с мамой. Если не знать, что совсем недавно на этом месте, если и были, то совсем не такие курортные "мощности", никогда не подумаешь, что такая красота появилась буквально недавно. Само месторасположение - живописнейшее. Представляю, какая красота здесь зимой. Почти как у Пушкина - "снег и солнце - день чудесный". Очень понравилось здесь», - рассказывает турист на TripAdvisor.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что спрос на отдых на Кубани растет год от года. По его словам, минувшим летом Азово-Черноморское побережье посетили почти десять млн туристов. И это несмотря на холодное лето и открывшуюся Турцию. Как сделать регион привлекательнее для отдыхающих, местные власти обсудят с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на предстоящем февральском инвестиционном форуме в Сочи. Мероприятие традиционно собирает представителей исполнительной власти, крупных бизнесменов, экспертов и региональных руководителей для обсуждения российской деловой повестки.