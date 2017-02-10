Отличный отдых для активных людей – туризм с проживанием на турбазе

Если вы хотите ощутить все преимущества походного туризма, но не готовы проводить холодные ночи в палатке, тогда вам подойдут туры с размещением на туристических базах. Выбор направлений большой, поэтому вы легко найдете подходящую программу отдыха.

Широкий выбор интересных программ для активного отдыха

Пешеходный туризм – это возможность отдохнуть от мегаполиса, насладиться чистым воздухом, увидеть новые интересные места, найти друзей. Покорение сложных маршрутов, требующих определенной физической нагрузки (например, восхождение в горы) развивает массу полезных навыков и качеств:

выносливость и силу;

умение работать в команде;

дисциплину и пр.

Для каждого сезона есть свои туры, в зимнее время можно отправиться в поход на лыжах: Селигер, Карелия, Горный Алтай и пр. Походы не требуют от участников специальной подготовки. В стоимость туров обычно входит размещение на турбазе в уютных комнатах. Некоторые программы предполагают посещение бани. А что может быть лучше после активного дня, чем расслабиться в парной, отдыхая телом и душой!

Если вы никогда не были на Байкале, зимой примите участие в туре «По Байкалу на коньках». Это очень интересная программа, в которую входит не только знакомство с самым большим озером в мире, но и приобщение к культуре местных жителей, изучение их обычаев, истории и культуры.

На сайте http://www.vpoxod.ru/types/42-S-projivaniem-na-turbaze/ можно подробнее ознакомиться с выбором туристических программ с проживанием на комфортных базах. Турклуб «Клуб приключений» берет на себя организацию походов по самым разным направлениям, от Горного Алтая до острова Цейлон.

Преимущества активного туризма перед другими видами отдыха

Каждое путешествие дарит участникам позитивные эмоции. Для многих людей восхождение в горы и пешие путешествия по российским глубинкам гораздо интереснее, чем отдых на пляже. Тем более что даже в таких, походных, условиях вы сможете комфортно разместиться на ночь – на турбазах или в гостевых домах, где всегда тепло и уютно.

Некоторые туры рассчитаны на участие детей, юным туристам будет интересно своими глазами увидеть живописные места, прикоснуться к истории древних народов.

При выборе тура обращайте внимание на то, что входит в стоимость. Помимо проживания путевка обычно включает в себя оплату профессионального гида, аренду снаряжения (рафтинг, поход в горы, коньки и т.д.), питание, аптечку, переезды (авиаперелет оплачивается отдельно) и другие услуги.