Банк «Санкт-Петербург» стал партнёром ПАО «Аэрофлот»

Филиал банка «Санкт-Петербург» в Москве и крупнейшая авиакомпания России – ПАО «Аэрофлот» – заключили генеральные соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в рублях РФ, долларах США и евро сроком на 30 месяцев и общим лимитом финансирования 70 млн евро на пополнение оборотных средств и на общекорпоративные цели.

ПАО «Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы Аэрофлот — 60,7 млн. ПАО «Аэрофлот» обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Сегодня это самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain&Company. Подробнее: https://www.aeroflot.ru

«Наверное, никому не надо объяснять, что значит ПАО «Аэрофлот» для российской гражданской авиации. В нашей стране нет ни одного человека, который бы не знал об «Аэрофлоте». Мы приветствуем развитие долгосрочных партнёрских отношений между банком «Санкт-Петербург» и одной из крупнейших авиакомпаний мира. Банк планирует стать надёжным финансовым партнёром и готов обеспечивать компанию всеми необходимыми банковскими инструментами и услугами для успешного развития деятельности, направленной на поддержку и модернизацию авиаотрасли России», – отметил старший вице-президент – член правления, директор московского филиала банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.